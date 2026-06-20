Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGBT sapkınlığı gençlere enjekte ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler yine bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor." dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin sahiplenmesiyle devasa bir çınara dönüşen TÜRGEV'i 30 sene önce son derece halisane niyetlerle toprağa diktiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı iken 1996 yılında kendilerine bir talep iletildiğini, bu talepte İstanbul'da üniversite eğitimi alan kız öğrenciler için güvenli bir yurt yapılmasının istendiğini anlattı.

Bunun üzerine kendisinin de naçizane katkılarıyla İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının kurulduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vakfın imkanlarıyla biri Kadıköy'de diğeri ise Fatih'te olmak üzere evlatlarımızın gönül huzuruyla konaklayacağı iki adet kız öğrenci yurdu hızlıca hayata geçirildi." diye konuştu.

Bu yurtlar faaliyetlerine devam ederken 2012'de vakfın adının Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı olarak değiştirildiğini ve böylece kuruluşun faaliyet alanının Türkiye sathına yaygınlaştırıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu bugün büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim, aradan geçen 30 yılda TÜRGEV hem çok ciddi bir kurumsal birikim oluşturmuş hem de eşsiz bir başarı hikayesine imza atmıştır. Eğitim, burs ve ihtisas programlarıyla, yurt hizmetleriyle TÜRGEV, çağa köklerinden kopmadan istikamet veren nitelikli bir kuşağın yetişmesine öncülük etmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV yurtlarının kapısının bugüne kadar tam 47 bin 542 öğrenciye açıldığını, TÜRGEV'in halihazırda 9 ilde 6 bin 500 kişi kapasiteli 24 öğrenci yurduyla gençlere yüksek standartlarda hizmet verdiğini aktardı.

Amerika ve İngiltere'de yükseköğrenim gören Türk öğrencilerin, New York ve Londra'da TURKEN Vakfı bünyesindeki yurtlarda barınma ve akademik rehberlik hizmetlerinden faydalandığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 bini aşkın TÜRGEV mezununun ülkenin ve dünyanın dört bir yanında akademiden özel sektöre, sivil toplumdan siyasete, bürokrasiden kültür ve sanata her alanda başarılarıyla öne çıktığını söyledi.

"TÜRGEV'imiz eser bırakan çalışmalarını sürdürüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakfın kurucusu olduğu İbn Haldun Üniversitesinin sosyal bilimlerde uluslararası ölçekte araştırmacı ve akademisyen yetiştirdiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Yüzyılı'nın mihmandarı olan gençler TÜRGEV'de aldıkları eğitimlerle aynı zamanda dünya çapında önemli başarılar elde ediyor. İşte en son Reyyan Çifci evladımız Amerika'da düzenlenen ISEF 2025 yarışmasında geliştirdiği projeyle genetik ve biyoloji alanında dünya dördüncüsü oldu. Diğer taraftan 240 bini aşkın gencimizin kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan Güzel İşler Fabrikası (GİF), klasik İslami ilimlerle beşeri ve sosyal bilimleri bir araya getiren Eğitime Destek Programı (EDEP), her yıl 500'ün üzerinde öğrenciye burs ve kariyer imkanı sunan Pusula Yetenek Yönetimi, hafızlık bursları, uluslararası öğrencilere yönelik yurt hizmetleri, çocuk kütüphaneleri, psikolojik danışmanlık merkezleri... Burada saymaya kalksak, saatlerimizi alacak daha nice proje, destek ve programla TÜRGEV'imiz eser bırakan çalışmalarını sürdürüyor."

2023'ten bugüne yüzlerce Filistinli gence TÜRGEV tarafından çeşitli düzeylerde burs, barınma imkanı ve psikososyal destek verilmesinin takdire şayan olduğunu belirten Erdoğan, " Gazze'de eğitim hayatı kesintiye uğrayan öğrenciler TÜRGEV çatısı altında yeniden okulla buluşturuldu. Suriye'de 13,5 yıl süren iç savaştan etkilenen genç kardeşlerimize eğitim, sosyal hayata uyum ve barınma destekleri sağlandı. Büyük bir titizlikle yürütülen tüm bu faaliyetler için TÜRGEV ailesinin her bir mensubuna bugün bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Rabb'im çalışmalarınızı daha verimli, daha bereketli kılsın diyorum." diye konuştu.

"Yapay zeka ve dijital teknolojiler, sunduğu avantajlarla birlikte yeni tehditleri de beraberinde getiriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlık tarihinde hemen her çağda büyük değişimler, önemli dönüşümler yaşandığını, bunların sonuçları itibarıyla insanlığı yeni fırsatlarla tanıştırırken diğer taraftan zorlu sınamalarla karşı karşıya bıraktığını anlattı.

Şu anda tam olarak böyle bir dönemin yaşandığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asırlar boyunca insanı insan yapan hasletler tek tek muhasara altına alınıyor. Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler yine bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor. Eş zamanlı olarak yapay zeka ve dijital teknolojiler, sunduğu avantajlarla birlikte yeni risk ve tehditleri de beraberinde getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kendini hukukun ve toplumun üstünde gören elitist bir azınlık, kurdukları gizli cemiyetlerle ellerine geçirdikleri asimetrik güçle, teknolojinin sağladığı imkanlarla insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor. Burada şu noktayı da özellikle dikkatinize getirmek isterim. Doğrudan insana ve insanlığa yönelen bu tehdit karşısında istisnasız hepimiz müteyakkız olmak, tedbirlerimizi almak zorundayız. Bunun için evvelemirde kendi kaynaklarımıza, özümüzü teşkil eden kendi değerler manzumemize sahip çıkmak durumundayız. Kendimize başkalarının merceğinden bakmayacağız. Kendimizi başkalarının ürettiği bilgi ve kavramlarla anlamaya, tarif ve tahlil etmeye çalışmayacağız. Tarihimize, kimliğimize, kültür ve medeniyet kıymetlerimize en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Bunun için de kendisini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz."

(Sürecek)