Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İşte Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da son durum

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması sona erdi. Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından saat 18.15 itibarıyla yayın yasağının kalkmasıyla sonuçlar açıklanmaya başlandı. Sonucu en çok merak edilen iller arasında deprem felaketini yaşayan Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman yer alıyor.

3 İLDE SON DURUM

Saat 19.46 itibarıyla sandıkların yüzde 97.12'si açılırken; depremin en büyük yıkım yarattığı Hatay'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50.09, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 49.91 oy almış görünüyor.

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 75.64, Kılıçdaroğlu ise yüzde 24.36 olarak görünüyor. Adıyaman'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 69.08, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 30.92 olarak açıklandı.

İLK TURDA KİM NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçimlerinde, Erdoğan Kahramanmaraş'ta yüzde 71.88, Adıyaman'da yüzde 66.20, Hatay'da yüzde 48.03 oranında oy almıştı.

Kılıçdaroğlu ise Kahramanmaraş'ta yüzde 22.20, Adıyaman'da yüzde 31.24, Hatay'da yüzde 48.08 oranında oy almıştı.