Erdoğan, "Teröristler iade edilmezse ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Verilen söz yerine gelecek, sözü tutulmazsa Erdoğan'a da hesabını sor - Son Dakika
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Erdoğan, "Teröristler iade edilmezse ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Verilen söz yerine gelecek, sözü tutulmazsa Erdoğan'a da hesabını sor

30.06.2022 17:50

Ülkesinin teröristlerin iadelerin söz konusu olmadığını açıkladığını söyleyen bir Finlandiyalı bir gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Türkiye onayını geri çeker mi diyorsunuz, yasa değişmezse, söylediğiniz isimler geri verilmezse?" sorusunu yöneltti. İsveç ve Finlandiya'nın verdiği söze vurgu yapan Erdoğan, "Eğer bunlar yerine gelmezse kusura bakmayın. Verilen söz yerine gelecek. Erdoğan da verilen sözü tutmazsa Erdoğan'a da hesabını sor" şeklinde yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'deki NATO Zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın toplantısında İsveç ve Finlandiya ile yapılan Üçlü Muhtıra'yı "Diplomatik zafer" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki ülkenin sözünü tutmazsa NATO üyeliği konusundaki desteği geri çekeceklerini söyledi.

FİNLANDİYALI GAZETECİ: DESTEĞİ GERİ Mİ ÇEKECEKSİNİZ?

Bunun üzerine söz alan bir Finlandiyali gazeteci, "Türkiye onayını geri çeker mi diyorsunuz, yasa değişmezse, söylediğiniz isimler geri verilmezse. Örneğin bizim hükümetimiz çoktan yasanın değişmeyeceğini açıkladı. İadelerin söz konusu olmadığını söyledi" diye sordu.

ERDOĞAN: SÖZLER TUTULMAZSA KUSURA BAKMAYIN

Yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben tabi bana verilen söze bakıyorum. Siz şimdi bu teröristleri bize vereceğinizi ve yasaları değiştireceğinizi söz veriyorsunuz. Eğer bunlar yerine gelmezse kusura bakmayın. Verilen söz yerine gelecek. Şahsiyetli siyaset ve dış politika budur. Eğer bu yerine gelmediyse o zaman Türkiye'de verilen sözü neyse o sözü tutar. Yapılan bu. İsveç de Finlandiya da bu sözü verdi. Bu sözlerini tutacaklar. Erdoğan da verilen sözü tutmazsa Erdoğan'a da hesabını sor" ifadelerini kullandı.

FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin iadesini istediği kişiler hakkında yargının kararını vermiş olduğunu ve hükümetin buna müdahale edemeyeceğini söyledi.

Finlandiya'nın önde gelenyayın kuruluşlarından Helsingin Sanomat'a konuşan Niinistö, "Bildiride YPG'nin isimlendirilme şekli sayesinde insani yardımlar devam edebilecek. Bunların bildiride olması Türkiye'nin ana hedeflerinden birisiydi. Kabul ettik ancak bağlamı değişmedi. Türkiye'nin istediği gibi terör örgütü demedik. YPG gibi örgütleri terörist olarak kabul etmek için hevesli değiliz, çünkü NATO müttefikleri ve Türkiye arasında bu konuda bir bakış açısı farklılığı var. Türkiye, bunları terörist olarak kabul ediyor" ifadelerini kullandı.

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