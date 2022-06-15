Erdoğan, THY tartışmalarına açıklık getirdi: Yeni ismi Türk Hava Yolları olacak - Son Dakika
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Erdoğan, THY tartışmalarına açıklık getirdi: Yeni ismi Türk Hava Yolları olacak

15.06.2022 13:56

Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Dünyada ülkemizin adını Turkey'den Türkiye'ye dönüştürme adımını başarıyla hayata geçirirken milli havayolumuz da Turkish Airlines değil Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır" dedi. Erdoğan, dünkü konuşmasında "Türkiye Hava Yolları" ifadesini kullandığı için gelen yorumlara "Bu kadarı öküz altında buzağı arayanlara herhalde yeter" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı bir programda yaptığı konuşmada müjdeli haberi vererek Türk Hava Yolları (THY) ile ilgili alınan yeni kararı duyurdu ve "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de 'Turkish Airlines' değil, 'Türkiye Hava Yolları' yazacağız" ifadesini kullandı.

AKŞENER: BİZ GELDİĞİMİZDE TÜRK HAVA YOLLARI YAZARIZ

Türk anlamına gelen 'Turkish' kelimesinin Türkiye ile değiştirilme kararına başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere çok sayıda yorum geldi. Akşener, "Biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız. Ne de olsa az kaldı" ifadesini kullandı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: BU KONUDAKİ TARTIŞMA YANLIŞ TARTIŞMADIR

Akşener'in çıkışına AK Parti MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamayla tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu ifadeler Türkçeleştirirken sanki Türk yerine Türkiye kullanılmış gibi söyleniyor. Eğer kullanılanın Türkçesi Türk ise o da Türk kullanılacak, Türkiye ise Türkiye kullanılacak. Bu konudaki tartışma yanlış tartışmadır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konularda eleştirilecek, yargılanacak son kişidir. Devletin başıdır. Nerede Türkiye nerede Türk kullanılacağı konusundaki hassasiyeti açıktır" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN BUGÜN "TÜRK HAVA YOLLARI" İFADESİNİ KULLANDI

Yaşanan gelişmelerin ardından bugün AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında "Türk Hava Yolları" ifadesini kullandı.

"ÖKÜZ ALTINDA BUZAĞI ARAYANLARA YETER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi; "Dünyada ülkemizin adını Turkey'den Türkiye'ye dönüştürme adımını başarıyla hayata geçirirken milli havayolumuz da Turkish Airlines değil Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır. Bu kadarı öküz altında buzağı arayanlara herhalde yeter."

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Son Dakika Politika Erdoğan, THY tartışmalarına açıklık getirdi: Yeni ismi Türk Hava Yolları olacak - Son Dakika


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