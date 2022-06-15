Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi - Son Dakika
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Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi

15.06.2022 18:04

Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de 'Turkish Airlines' değil, 'Türkiye Hava Yolları' yazacağız" dedi. Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını açıkladı. Dün Erdoğan'a tepki gösteren İYİ Parti lideri Meral Akşener, yeni kararla ilgili "Hatadan dönmek iyidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Hava Yolları" çıkışı bir anda gündem oldu. Erdoğan, dün Türksat Genel Müdürlüğü'nün Gölbaşı yerleşkesindeki Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne konuşma yaptı.

"TÜRKİYE HAVA YOLLARI YAZACAĞIZ"

Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de 'Turkish Airlines' değil, 'Türkiye Hava Yolları' yazacağız" dedi.

AKŞENER'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

Erdoğan'ın açıklamasına İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Twitter hesabından tepki göstererek, "Sen böyle saçmalamaya devam et, biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız. Ne de olsa az kaldı." dedi.

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Türk Hava Yolları' mesajı: Hatadan dönmek iyidir

"ÖKÜZ ALTINDA BUZAĞI ARAYANLARA YETER"

Erdoğan, bugün AK Parti Grup toplantısında ise şunları söyledi: "Bu arada dünyada, ülkemizin adını Turkey'den, Türkiye'ye dönüştürme kararımızı başarı ile hayata geçirirken, diğer alanlarda aynı yöntemi takip edeceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu kapsamda artık milli havayolumuz da uluslararası uçuşlarını 'Turkish Airlines' değil, Türk Havayolları ismiyle yapacaktır. Bu kadarı öküz altında buzağı arayanlara, herhalde yeter."

"YANLIŞTA ISRAR ETMEMEK İYİDİR"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erdoğan'ın "Turkish Airlines" ile ilgili dün ve bugünkü sözlerinin yer aldığı haberi sosyal medya hesabından, yorum yaparak paylaştı. Akşener'in mesajı şöyle: "Hatadan dönmek iyidir. Yanlışta ısrar etmemek de iyidir. Haydi Sayın Erdoğan, bu yeni keşfedilmiş feraseti; Berbat ekonomi yönetiminiz ve başımıza bela ettiğin ucube sistemle ilgili olarak atacağın adımlarda da görmek istiyoruz."

Akşener'den Cumrhurbaşkanı Erdoğan'a 'Türk Hava Yolları' mesajı: Hatadan dönmek iyidir
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Erdoğan, uçaklara 'Türk Hava Yolları' yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi - Son Dakika
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