Erdoğan ve Bahçeli arasındaki sürpriz görüşme bitti! İşte iki liderin masaya yatırdığı 4 önemli konu başlığı - Son Dakika
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Erdoğan ve Bahçeli arasındaki sürpriz görüşme bitti! İşte iki liderin masaya yatırdığı 4 önemli konu başlığı

07.06.2022 15:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 14.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli ile bu sene 4. kez buluştu. İki liderin günlük programda belirtilmeyen sürpriz görüşmesi yaklaşık bir saat boyunca devam etti. Erdoğan ve Bahçeli; yeni operasyon, seçimler, NATO'daki gelişmeler ve buğday krizini masaya yatırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

GÜNLÜK PROGRAMDA YOKTU

Beştepe'deki görüşme saat 14.00'te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlük programında yer almayan sürpriz görüşmede iki lider; Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi beklenen yeni harekatı, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan buğday krizini, Finlandiya ve İsveç'in NATO sürecini ve 2023 seçimlerini ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki sürpriz görüşme sona erdi! İşte iki liderin görüştüğü 4 önemli konu başlığı

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.


YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Kabul Etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Kabul Etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti (2)
Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan ve Bahçeli arasındaki sürpriz görüşme bitti! İşte iki liderin masaya yatırdığı 4 önemli konu başlığı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan ve Bahçeli arasındaki sürpriz görüşme bitti! İşte iki liderin masaya yatırdığı 4 önemli konu başlığı - Son Dakika
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