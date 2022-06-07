Beştepe'deki görüşme saat 14.00'te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlük programında yer almayan sürpriz görüşmede iki lider; Suriye 'nin kuzeyine düzenlenmesi beklenen yeni harekatı, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan buğday krizini, Finlandiya ve İsveç 'in NATO sürecini ve 2023 seçimlerini ele aldı.

Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Erdoğan ve Bahçeli arasındaki sürpriz görüşme bitti! İşte iki liderin masaya yatırdığı 4 önemli konu başlığı - Son Dakika

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