Erdoğan, yeni kabineyi açıklayacak - Son Dakika
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Erdoğan, yeni kabineyi açıklayacak

Erdoğan, yeni kabineyi açıklayacak

30.05.2023 09:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci tur seçimleri kazanmasının ardından yeni kabine gündemde. Berat Albayrak'ın da yer alacağı söylentileri var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ikinci tur seçimleri kazanmasının ardından AK Parti'de ve cumhurbaşkanlığında gündem kabine. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) cumhurbaşkanı seçimleri ile ilgili kesin seçim sonuçlarını açıklamasının ardından perşembe veya cuma günü yeni Kabine'yi açıklayacağı ifade ediliyor.

"BERAT ALBAYRAK GERİ DÖNÜYOR" İDDİASI

Yeni kabinede "sürpriz isimlerin de yer alacağının" altı çiziliyor. Bu isimlerden birinin de daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini üstlenen Berat Albayrak'ın olduğu ifade ediliyor. AK Parti'de, Karadeniz'de doğalgaz keşfi için yürütülen çalışmaların "ön ayağının Albayrak'ın bakan olduğu dönemde başlatıldığına" dikkat çekiliyor.

AKAR MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NA DEVAM EDEBİLİR

Bir diğer sürpriz ismin de Hulusi Akar olduğu ifade ediliyor. AK Parti'den Kayseri milletvekili seçilen Akar'ın yeniden "milli savunma bakanı" olacağı kaydediliyor. Görevine devam etmesi beklenen bir diğer bakanın ise Mevlüt Çavuşoğlu olduğu belirtiliyor.

SOYLU'YA GÖREV YOK

Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM'de yemin ettikten sonra "bakanlık görevine devam edeceği" konuşuluyordu. Ancak bugünlerde Soylu ile ilgili başka bir iddia da gündemde. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Soylu'nun, yeniden İçişleri Bakanı olmayacağı, bunun yerine TBMM İçişleri Komisyonu Başkanlığı görevine getirileceği ileri sürülüyor. Kulislerde TBMM Başkanlığı için Fuat Oktay'ın olmasına kesin gözüyle bakıldığı" ifade ediliyor.

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