Erdoğan: Yerel seçimlerde en doğru adayları tespit edeceğiz - Son Dakika
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Erdoğan: Yerel seçimlerde en doğru adayları tespit edeceğiz

04.08.2023 14:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerem Aydınlar Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerel seçim programının netleşip netleşmediğine dair bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, 'Yerel seçimlerle ilgili olarak seçim süreci başkanlığımız gerekli alt yapı çalışmalarını devam ettiriyor. Tüm vekillerimiz görev başında. Türkiye'yi tarıyoruz. En doğru adayları tespit edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerem Aydınlar Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerel seçim programının netleşip netleşmediğine dair bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Yerel seçimlerle ilgili olarak seçim süreci başkanlığımız gerekli alt yapı çalışmalarını devam ettiriyor. Tüm vekillerimiz, belediye başkanlarımız görev başında. Türkiye'yi tarıyoruz. En doğru adayları tespit edeceğiz. Tüm mesele ideal adayları seçerek Türkiye genelinde seçimlerden başarı ile çıkmak." ifadelerini kullandı.

"PUTİN AĞUSTOS AYINDA İNŞALLAH GELECEK"

Erdoğan, Rus lider Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkinse, "Henüz tarih netleşmedi. Görüşmeleri yapıyorlar, görüşmeler çerçevesinde Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek. Biliyorsunuz biz bu konuda Rusya ile aynı çizgideyiz. Yani Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların bizde una çevrilmesi ve buradan un olarak fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de bunların naklini yapacağız. Hatta hatta şu anda bile biz gıda tarım hayvancılık bakanlığımız olarak o adımları atmaya, fakir ülkelere de bu desteğimizi yapmaya devam edeceğiz." dedi.

"BU ATAMADAN ÇOK ÇOK MUTLU OLDUM"

YAŞ kararları ile birlikte ilk kez kadın bir albayın terfi almasından mutluluk duyduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Ben bu atamadan çok çok mutlu oldum. Hele hele böyle bir kızımızın terfi etmesi bizi çok çok mutlu etti. Biliyorsunuz yargıda falan bu atamalar çok var. Ama şimdi ilk defa silahlı kuvvetlerde böyle bir kızımızın albaylıktan amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzelliktir. Ben kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki şuralarda bunların devamı gelecektir"

Mesut Şahin
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR (11)
  • yasir kamer: bencede her yerde anket yapmalalı. Fakat bası insanlar deprem bölgesini örnek vererek yinede oy alıyor diye.Çünkü adam dediğini yapıyor. Millete görüp oy veriyor. Diğerleri gibi kendi araların nasıl devleti paylaşırız diye kavga edildiğini gördükleri için onlar hiçbir zaman başa gelemicekler. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • Adamın Biri: İlk oyumdan beri sana oy veriyorum. Belediyecilikte particilik olmaz fakat asla daha oy vermem bu da böyle biline.. Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • mücahid: Reis bence;her vilayette anket yapın,milletin istemediği birisini aday yapmayın Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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