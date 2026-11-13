Ersoy, Sümer Stadı'nın devri iddiasına Meclis'te soru önergesi sundu - Son Dakika
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Ersoy, Sümer Stadı'nın devri iddiasına Meclis'te soru önergesi sundu

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Ersoy, Sümer Stadı\'nın devri iddiasına Meclis\'te soru önergesi sundu
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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sümer Stadı'nın üniversiteye devri iddialarını soru önergesiyle Meclis'e taşıdı. Ersoy, 1936'da açılan ve günde yaklaşık 2 bin 500 amatör sporcunun yararlandığı stadın yerinde korunması için Bakan Murat Kurum'a çalışma olup olmadığını sordu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sümer Stadı'nın bulunduğu alanın kentsel dönüşüm kapsamına alınarak Abdullah Gül Üniversitesi'ne devredilmesinin gündeme geldiği yönündeki haberleri Meclis gündemine taşıdı. Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi sundu.

1936 yılında Sümer Bez Fabrikası bünyesinde hizmete açılan ve günde yaklaşık 2 bin 500 amatör sporcunun yararlandığı stat, Kayseri'de amatör kulüplerin antrenmanlarına ve lig müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.

BAŞVURU VE KARAR SORULDU

Ersoy, önergesinde alanın kentsel dönüşüme alınması veya üniversiteye devredilmesi için başvuru yapılıp yapılmadığını ve bu konuda bir karar alınıp alınmadığını sordu. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile tesisi kullanan kulüplerin görüşlerine başvurulup başvurulmadığını da gündeme getiren Ersoy, stadın mevcut yerinde spor tesisi olarak korunması ve fiziki şartlarının iyileştirilmesi için Bakanlığın bir çalışması olup olmadığını sordu.

Sosyal medya paylaşımında "Sümer Stadı, Sümer'de kalmalı!" diyen Ersoy, stadın mevcut işlevini kaybetmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA
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