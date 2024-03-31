Politika

Erzurum'da seçmenler sandık başında

ERZURUM - Erzurum'da mahalli idareler genel seçimlerin için vatandaşlar sandıklarda oy kullanmaya başladı.

749 bin 993 nüfusa sahip olan Erzurum'da 516 bin 952 seçmen sabah 07.00'den itibaren sandıklarda oy kullanmaya başladı. YSK Başkanlığınca 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gitmişti ve içlerinde Erzurum'un da olduğu 32 ilde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak açıklanmıştı.

Erzurum genelinde 20 ilçede toplam 2 bin 346 sandıkta, 516 bin 952 seçmen oy kullanacak. Erzurum'da en fazla sandık sayısı 390 sandıkla Yakutiye ilçesinde en az sandık sayısı ise 29 sandıkla Uzundere ilçesinde bulunuyor. Erzurum'da seçmenler büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve mahalle muhtarlığı için oy kullanacak. 20 ilçesi olan Erzurum'da bin 188 mahalle bulunuyor.

Meteorolojinin tahminlerine göre Erzurum'da seçim günü hava az bulutlu olacak, yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde sandık başlarında Ramazan'dan dolayı bir yoğunluğun olmadığı gözlendi.