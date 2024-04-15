Tevfik Göksu'nun İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi - Son Dakika
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Politika

Tevfik Göksu'nun İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi

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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İBB Meclisi'ndeki AK Parti Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi. Gelişmeyi Esenler Belediyesi Sosyal Medya Koordinatörü Faik Taşer duyururken Göksu'dan yapılan açıklamada "İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimi yeni dönemle birlikte tamamlamış bulunuyorum." denildi. AK Parti'nin yeni İBB Grup Başkanvekili ise Zeynel Abidin Okul oldu.

15.04.2024 14:12  Güncelleme: 14:17
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31 Mart seçimleri sonrası İBB Meclisi'nde yaşanan üye sayısı değişimi sonrasında Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İBB Meclisi'ndeki AK Parti Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi.

GÖKSU'NUN MECLİS ÜYELİĞİ DEVAM EDECEK

Göksu'nun göreviyle ilgili gelişme Esenler Belediyesi Sosyal Medya Koordinatörü Faik Taşer tarafından duyurulurken Göksu, İBB Meclisi'nde bu dönemde de Esenler İBB Meclis Üyesi ve Esenler Belediye Başkanı olarak görev yapacak.

Taşer'in konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"5 yıl boyunca İstanbulluların hakkını savunmak için gece gündüz mücadele ederek İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Tevfik Göksu Başkanımızın bu görevi bugün itibarıyla tamamlandı. Başkanımızın Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclis üyesi görevi devam etmektedir."

GÖKSU'DAN İLK AÇIKLAMA

İBB Grup Başkanvekilliği sona eren Tevfik Göksu da gelişmeyle ilgili açıklamada bulundu. Göksu, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hayra motor şerre fren olmak, İstanbulluların hakkını savunmak için 5 yıl boyunca üstlendiğim İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimi yeni dönemle birlikte tamamlamış bulunuyorum.

Görev sürem boyunca birlikte çalıştığım AK Parti İstanbul İl Başkanlarımıza, yerel yönetimler birim başkanlarımıza, grup yönetimimize, meclis üyelerimize, teşkilat mensuplarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapacak olan @ZeynelOkul Başkanımıza da yeni görevinde başarılar diliyorum."

Tevfik Göksu'nun AK Parti İBB Grup Başkanvekilliği sona erdi

Göksu, 31 Mart seçimlerinde yüzde 50.46 oy oranıyla tekrar Esenler Belediye Başkanı olarak seçilmişti.

AK PARTİ'NİN YENİ İBB GRUP BAŞKANVEKİLİ ZEYNEL OKUL

Göksu'nun görevinin sona ermesinin ardından AK Parti'nin İBB Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul oldu. Okul, 2014'teki yerel seçimlerde AK Parti Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmuştu.

ZEYNEL OKUL KİMDİR?

Zeynel Abidin Okul, 1968 yılında İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'nde dünyaya geldi. Ailesi 1936 senesinde Beşiktaş'ın Ortaköy semtine yerleşmiştir.

İlköğretim ve Ortaokul tahsilini Ortaköy'de tamamlamış ardından Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden İnşaat Mühendisi olarak tamamladı. Daha sonra Amerika'da dil eğitimi almıştır.

Askerliğini Tatvan'da asteğmen olarak yapan Okul, döndüğünde özel sektör de iş hayatına girdi. Eğitimini tamamladığı alan üzerine çalışmalarını sürdürdü. 1998 senesinde kurduğu, İnşaat ve Dış Ticaret alanında faaliyet göstermekte olan firmasında, Yönetim Kurulu Başkanı olarak ticari hayatını sürdürüyor.

Tevfik Göksu'nun AK Parti İBB Grup Başkanvekilliği sona erdi
Zeynel Abidin Okul
Tevfik Göksu\'nun İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi

Mehmet Tevfik Göksu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tevfik Göksu'nun İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi - Son Dakika

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    Yorumlar (25)

  • Thecaptainblack: İsabet olmuş. Her lafa atlayıp kirli siyaset yapıyordu 276 80 Yanıtla
  • Beykozlu: Mini dizi misali bitti işte :) . 195 49 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever: Tosunum şimdi ne yapıyor kime bulaşacak 182 52 Yanıtla
  • emrah bakansız: çok şükür 164 45 Yanıtla
  • hakan öztürk: Bi Ak partili olarak söylüyorum. Yav şu adama bi ben mi gıcık oluyorum...defolsun gitsin.. 147 40 Yanıtla
  • Hasan Balta: Bir liste Paylaşmışlardı “ Yedi Sülalesinin Kurumsal Yerleşmi “ diye… Maşallah… Bizim orada bir tabir vardır ; “ Bakteri Gibi Çoğalmış “ 154 28 Yanıtla
  • özcan özdemir: çok konusuyordu ama boş konuşuyordu akp yi kendi kendine bitiren insanlardan kurtulması gerek tam isabet olmuş sesi soluğu kesildi 127 37 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Bu adamdan daha iyi muhalefeti kim yapacak bilemiyorum. Seçim faturası bu adama mı kesildi yani ? 45 111 Yanıtla
  • Hakan Yılmaz: EYT den emekli oldu galiba… 89 29 Yanıtla Bilişim Hurda: 15 yıldan beri esenler belediye başkanı. 1 dönem daha esenlerde. bilmiyorsam önce öğrenmek gerek 28 48
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