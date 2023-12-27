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Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan için tören düzenlendi - Son Dakika
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Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan için tören düzenlendi

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin ve Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ailesi ve yakınları katıldı. Okuyan için dua okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Cenazeden sonra Özel, Kılıçdaroğlu'nu uğurladı. Okuyan'ın cenazesi, Perşembe günü Yalova ili Merkez Cami'sinde kılınacak öğle namazının ardından Yalova Aile Mezarlığında toprağa verilecek.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan için tören düzenlendi
27.12.2023 - 23:51,  Güncelleme: 23:57
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Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan için tören düzenlendi

ANKARA - Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan için tören düzenlendi.

Okuyan için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin ve Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ailesi ve yakınları katıldı. Okuyan için dua okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Cenazeden sonra Özel, Kılıçdaroğlu'nu uğurladı.

Okuyan'ın cenazesi, Perşembe günü Yalova ili Merkez Cami'sinde kılınacak öğle namazının ardından Yalova Aile Mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: İHA
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