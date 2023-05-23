Eski CHP'li vekil Abdüllatif Şener'den çok iddialı Kılıçdaroğlu çıkışı: Verdiği sözlerden hiç birini gerçekleştiremez

Eski CHP milletvekili Abdüllatif Şener, katıldığı NTV canlı yayınında Seçim gündemine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde, Meclis çoğunluğu elinde olmadığı için kanun çıkarıp bütçe yapamayacağını, verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremeyeceğini söyledi.

Şener'in açıklamaları şöyle:

"TBMM bugünkü sistemimizde önemlidir, etkindir. Burada milletvekillerinin çoğunluğu Cumhur İttifakı tarafından çıkarılmıştır. Toplam AK Parti, MHP ve Yeniden Refah'ın milletvekili sayısı 323 civarındadır. Bu Millet İttifakı'nın çıkardığı milletvekili sayısından 111 daha fazladır. Büyük bir fark var arada.

"VERDİĞİ SÖZLERİ GERÇEKLEŞTİREMEZ"

Cumhurbaşkanı bir partide, Meclis çoğunluğu bir partide olursa bu sefer ortaya ne çıkıyor? Denge denetim mekanizması kurulmuş oluyor. Fakat bu sefer de yönetimde ve ülkede istikrar kalmıyor. Dolayısıyla Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndayken açıkça şunu söyleyeyim, Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı da bir başka partiye gittiğinde bir kere verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez.

"KANUN GEÇİREMEZ"

Meclis'ten hiçbir kanun geçiremez. Millet İttifakı'nın en büyük iddiası olan 6 partiyi bir araya getiren güçlendirilmiş parlamenter demokrasi artık hayal olur. Bunu gerçekleştiremezler. Maliye, ekonomik politikalar uygulayamazlar. Neden? Vergi çıkaramazlar. Bütçe çıkaramazlar. Bakın bütçe çıkaramadıkları için AK Parti iktidarının yapmış olduğu bütçenin arttırılması yoluyla uygulamaya başlarlar. Bütçe politikaları olmaz. Mali politika olmaz. Hatta bürokrat ataması yapamazlar."