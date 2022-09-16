Siyaset camiasını yasa boğdu! CHP'li Haluk Pekşen'in uygulanan tedavilere yanıt vermediği öğrenildi - Son Dakika
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Siyaset camiasını yasa boğdu! CHP'li Haluk Pekşen'in uygulanan tedavilere yanıt vermediği öğrenildi

16.09.2022 19:22
Siyaset camiasını yasa boğdu! CHP'li Haluk Pekşen'in uygulanan tedavilere yanıt vermediği öğrenildi

Kalp kapakçığındaki iltihap nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in ölümü siyaset camiasını yasa boğdu. Pekşen'in doktorlar tarafından uygulanan 2 tedavi yöntemine de yanıt vermediği ifade edildi.

25. ve 26. dönemde CHP'den Trabzon milletvekilliği görevinde bulunan Haluk Pekşen, bugün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Pekşen'in vefatı başta CHP camiasında olmak üzere Türk siyasetinde derin bir üzüntüye neden oldu.

KALP KAPAKÇIK ZARINDA İLTİHAPLANMA VARDI

Bodrum'da zatürre teşhisi ile Ağustos ayında tedavi altına alınan ve kalp kapakçığı zarında iltihaplanma meydana gelen Pekşen, hastalığının ilerlemesinin ardından yoğun bakıma alındı. İlk tedaviye yanıt vermeyen Pekşen için başka bir tedavi yöntemi denendi ancak eski vekil, bu tedaviye de yanıt veremeyerek yaşamını yitirdi.

AİLESİ DE AÇIKLAMIŞTI

Pekşen'in tedavi sürecine ilişkin ailesi de resmi sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı: "Bir süre önce Bodrum'da rahatsızlanan Sevgili Babamız Haluk Pekşen'in tedavisi Ankara'da Güven Hastanesi'nde devam etmektedir. Yapılan konsültasyon sonucunda konulan teşhisin ardından yeni bir tedavi evresine geçilmiş olup, bu tedavinin bir an önce sonuç vermesini bekliyoruz."

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SON DAKİKA: Siyaset camiasını yasa boğdu! CHP'li Haluk Pekşen'in uygulanan tedavilere yanıt vermediği öğrenildi - Son Dakika
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