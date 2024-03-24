İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'ye ait üsse saldırı önceden bilindiğini yazdı

Eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif"in 8 yıllık Bakanlık dönemini kapsayan kitabında İran'ın, Irak'taki ABD'ye ait Ayn el Esed üssüne saldırı gerçekleştireceğini Washington yönetiminin önceden bildiğini yazdı.
Eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in 8 yıllık bakanlık dönemini anlatan hatıralarını
Kitap haline getirildi. Kitapta, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından hedef alınması ve ardından yaşananlar yer aldı. Zarif kitabında, "Gece saat 03.00'te İran Ulusal Güvenlik Konseyi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi'ye haber göndererek, İsveç Büyükelçisinin aranmasını ve ona ABD'yi vuracağımızı haber vermesini talep ediyor. Arakçi de gece 03.30 sıralarında İsveç Büyükelçisine ulaşıyor, onu uykusundan uyandırıyor ve mesajı iletiyor. Ardından Arakçi beni de bilgilendirdi. Ancak bu saldırıyı yaptığımızda ABD'nin bizim gönderdiğimiz mesajdan önce operasyonun o gece olacağından haberdar olduğunu fark ettik. Kasım Süleymani suikastı sonrası Irak'ta bulunan ABD'nin Ayn el-Esed üssüne saldıracağımız Washington ve Bağdat hükümetleri tarafından biliniyordu" ifadelerini kullandı.
"Irak'a operasyon öncesi haber vermek yerinde bir karar"
Zarif'in kitabında dönemin Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin İran'ın gerçekleştireceği saldırıdan haberdar olduğu ve saldırı bilgisinin Tahran yönetiminden önce Bağdat tarafından ABD ile paylaşıldığı belirtildi. Zarif, "İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı, ABD üssüne yönelik saldırıdan haberdar değilken dönemin Irak Başbakanı ABD operasyonun olacağını biliyordu. Irak'a operasyon öncesi haber vermek yerinde bir karar. Ancak ülkenin Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanının bu operasyondan neden haberdar edilmediği yerinde bir soru olacaktır" ifadelerini kullandı.
"Ruhani, ABD üssü operasyonunu devlet televizyonundan öğrendi"
Zarif'in ABD üssüne yönelik İran saldırısı öncesine dair paylaşımlarının basında yer almasının ardından dönemin İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yakınlığı ile bilinen medya organları da Ruhani'nin Irak'taki ABD üssüne yönelik saldırıyı devlet televizyonundan öğrendiği haberini yayınladı. Hasan Ruhani'ye yakınlığı ile bilinen haber sitesi tarafından saldırı gecesine dair verilen bilgide, "O gece üst düzey askeri yetkililer Cumhurbaşkanı ile acil görüşmek istediklerini bildirdiler. Ancak herhangi bir gerekçe gösterilmeden görüşme askeri yetkililerce iptal edildi. Ardından Cumhurbaşkanı, ABD'nin Irak'taki ABD üssüne İran'ın operasyon düzenlediğini devlet televizyonundan" ifadeleri kullanıldı.
Süleymani, ABD operasyonunda öldürülmüştü
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD saldırısı ile öldürülmesinin ardından İran 8 Ocak'ta sabaha karşı ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle hedef almıştı.
Trump açıklamıştı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2 Kasım'da Texsas'ta yaptığı seçim konuşmasında başkanlığı döneminde İranlı yetkililerin kendisiyle iletişime geçtiğini belirterek Tahran'ın, ABD üssüne düzenlediği saldırıyı önceden haber verdiğini söylemişti. Trump, "Bizi aradılar ve dediler ki, 'Dinleyin, başka seçeneğimiz yok. Sizi vurmak zorundayız çünkü kendimize saygımız var'. Bunu anlıyordum. Onları vurmuştuk ve bir şeyler yapmaları gerekiyordu" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN
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