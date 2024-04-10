İYİ Parti lideri Meral Akşener ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan eski İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akşener üzerinden Millet İttifakı'na sızdığını ileri sürdü.
Aytun Çıray Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, Akşener'in Erdoğan ile dirsek temasında olduğunu ve Altılı Masa'dan planlı olarak kalktığını iddia etti.
Çıray, "İçeride doğrudan doğruya en üst düzeyde sızma olduğunu düşünüyorum. Zamanla elimizdeki bilgi ve belgeler artacaktır. Retrospektif olarak baktığımızda, biz tıpta böyle deriz, bu aşamada teşhisi arttıracak bilgi ve belgelerin yavaş yavaş oluşmaya başladığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Aytun Çıray'ın bu açıklamaları sonrası gazeteci Barış Pehlivan, "Şu an ki elinizde bilgi belge nedir? Ben şunu demek istiyorsunuz diye anlıyorum. Yanlış anlıyorsam düzeltin. Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener ile gizli bir müzakerede bulundu. İYİ Parti'nin bu kadar kritik bir görev almasının önüne geçerek birlikte engel oldular. Türkiye siyasetini şekillendirdiler mi?" diye sordu. Çıray ise, "Ben böyle bir analiz yapıyorum." yanıtını verdi.
Son Dakika › Politika › Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı'na sızdı - Son Dakika
Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, katıldığı bir özel röportajda ''Kızım 'Anne sen de ölecek misin?' diye sordu. Sinan'ı öldürenlerden her kötülüğü beklerim. Katilleri biliyorum ama somut delilim yok.'' ifadelerini kullandı.
Yozgat'ta Ramazan Bayramı arifesinde il protokolü, şehit aileleri ve vatandaşlar şehitliği ziyaret ederek dua etti ve karanfil bıraktı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, şehit yakınlarına başsağlığı dileyerek bayram mesajını iletti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'e yönelik alınan kararları değerlendirirken, Hatay'daki yerel seçim sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Özel, Hatay seçimlerinin iptal olmak dışında bir ihtimal olmadığını belirtti. Ayrıca İsrail'e ticaretin Filistin'e ihanet olduğunu vurguladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olduğu için seçimlerin kaybedildiği iddialarına cevap vererek, kardeşliği dinamitlemeye müsaade etmeyeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, siyasi rüşvet iddialarına susacağını ancak 6'lı masa bileşenlerine yapılan suçlamalara sessiz kalmayacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonun düşeceği söylemine inanmayan vatandaşlar, ekonomik sıkıntılarını dile getiriyor. Bir vatandaş, 20 yıldır yalanlarla dolanlarla karşılaştıklarını belirterek, evini bozduğunu ve kızının eşyalarını sattıklarını söylüyor. Başka bir vatandaş ise işsizlik ve adaletsizlik sorunlarına dikkat çekiyor. Vatandaşlar, enflasyon düşüşünün ağustos veya eylül gibi yansıyabileceğini ifade ediyor.
Düzce Valiliği, Ramazan Bayramı'nın dönüş yolunda yoğunluk yaşanmaması için 24 saat geçerli olacak şekilde kamyon, çekici, tanker gibi uzun araçların Düzce'ye girişini yasakladı. 14 Nisan Pazar günü saat 05.00'ten itibaren 15 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'e kadar bu tür araçların D-100 Karayolu İstanbul istikameti ve Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti üzerindeki geçişleri izin verilmeyecektir.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)