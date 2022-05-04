Eski MHP milletvekili Sinan Oğan'dan, İçişleri Bakan Yardımcısı'na: Suriyeli! - Son Dakika

Türkiye'de sığınmacılar tartışması alevleniyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, dün yaptığı açıklamada Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi isimler hakkında Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

"İNSANLIK ADINA BUNLARDAN UTANIYORUM"

Çataklı, "Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözüm ona akademik unvan taşıyan bazıları Türkiye'de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

OĞAN YANIT: BAKAN YARDIMCISINA ŞİİRLİ YANIT

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, sosyal medya hesabından Çataklı'ya yanıt verdi.

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya 'Suriyeli' diye seslenen Oğan, milliyetçi hareketin önemli isimlerinden Ali Kınık'ın "Satan utansın" isimli şiirini paylaştı.

Sinan Oğan, şu ifadeleri kullandı:

"'Kendi öz yurdumda, ben miyim garip?

Beni bir köşeye atan utansın.

Eğilmiyor diye, Kurdu hor görüp,

"Eli" el üstünde tutan utansın!"

#sessizistila Sinan Oğan

Suriyeli İsmail Çataklı"