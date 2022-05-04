Eski MHP milletvekili Sinan Oğan'dan, İçişleri Bakan Yardımcısı'na: Suriyeli! - Son Dakika
Üye Girişi

Eski MHP milletvekili Sinan Oğan'dan, İçişleri Bakan Yardımcısı'na: Suriyeli!

04.05.2022 13:20
Eski MHP milletvekili Sinan Oğan'dan, İçişleri Bakan Yardımcısı'na: Suriyeli!

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın dün yaptığı açıklamaya Sinan Oğan'dan yanıt geldi. Oğan, Çataklı'ya 'Suriyeli' diye seslendi, yanıtını şiirle verdi.

Türkiye'de sığınmacılar tartışması alevleniyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, dün yaptığı açıklamada Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi isimler hakkında Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

"İNSANLIK ADINA BUNLARDAN UTANIYORUM"

Çataklı, "Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözüm ona akademik unvan taşıyan bazıları Türkiye'de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

Eski MHP milletvekili Sinan Oğan'dan, İçişleri Bakan Yardımcısı'na: Suriyeli!

OĞAN YANIT: BAKAN YARDIMCISINA ŞİİRLİ YANIT

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, sosyal medya hesabından Çataklı'ya yanıt verdi.

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya 'Suriyeli' diye seslenen Oğan, milliyetçi hareketin önemli isimlerinden Ali Kınık'ın "Satan utansın" isimli şiirini paylaştı.

Eski MHP milletvekili Sinan Oğan'dan, İçişleri Bakan Yardımcısı'na: Suriyeli!

Sinan Oğan, şu ifadeleri kullandı:

"'Kendi öz yurdumda, ben miyim garip?

Beni bir köşeye atan utansın.

Eğilmiyor diye, Kurdu hor görüp,

"Eli" el üstünde tutan utansın!"

#sessizistila Sinan Oğan

Suriyeli İsmail Çataklı"

YORUMLAR
500
Mülteci tartışması büyüyor! Göç İdaresi; Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusu yapacak Mülteci tartışması büyüyor! Göç İdaresi; Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusu yapacak İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer Yabancı Düşmanlığı Yapıyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer Yabancı Düşmanlığı Yapıyor.

İsmail Çataklı, Sinan Oğan, Mülteci, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski MHP milletvekili Sinan Oğan'dan, İçişleri Bakan Yardımcısı'na: Suriyeli! - Son Dakika


Son Dakika
13:20 Eski MHP milletvekili Sinan Oğan'dan, İçişleri Bakan Yardımcısı'na: Suriyeli!
13:13 Annesi ile birlikte yaşayan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü
13:11 Elon Musk'ın yeni planı: Twitter iş insanlarına ve hükümet çalışanlarına ücretli olacak
12:38 Rusya'nın müttefiki Belarus'tan savaşa hazırlık gibi tatbikat: Putin ve Lukaşenko dün görüşmüştü
12:32 Kim Kardashian diyete rağmen Monroe'nun elbisesine sığamadığı için fermuarı kapatamamış
12:29 Esenyurt'ta kiracı ve ev sahipleri birbirine girdi, silahlar çekildi: İşte o görüntüler
11:55 Konya'da fabrikayı ateşe veren kundakçının rahatlığı görüntülendi: Bu kadarına da pes!
11:36 DSÖ'den obezite uyarısı: Avrupa'da salgın boyutuna ulaştı, ilk sırada Türkiye var
11:20 Gezi davasında müebbet hapis cezası alan Osman Kavala: Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir
11:06 AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi: Petrol ithalatının tamamen durdurulması teklif edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 13:28:21. #1.12#
SON DAKİKA: Eski MHP milletvekili Sinan Oğan'dan, İçişleri Bakan Yardımcısı'na: Suriyeli! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement