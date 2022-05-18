Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Öneş'ten SADAT sözleri: Kılıçdaroğlu'nun adımı doğru, soru işaretleri aydınlatılmalı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği SADAT, gündemdeki sıcaklığını koruyor. Kılıçdaroğlu'nun SADAT'ın kapısına gidip, "SADAT bir paramiliter kuruluştur. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayrı nizami harp eğitimi de var. SADAT gibi kuruluşlar, kim olursa olsun seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu SADAT'tır ve Saray'dır" yaptığı açıklamalarla ilgili tartışmalar sürüyor.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADIMLARINI ÜLKENİN DEMOKRATİK GELECEĞİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRMEK GEREKİR"

BirGün'e konuşan eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ve SADAT'ı değerlendirerek, "Bu sadece bir seçim güvenliği meselesi değil. Ön planda seçimlerin güvenli şartlarda yapılması çok önemli ve hayati. Ancak bu konu Türkiye'nin genel güvenliği açısından da çok önemli. O bakımdan Kılıçdaroğlu'nun adımlarını Türkiye'nin genel güvenliği, demokratik geleceği bakımından değerlendirmekte çok yararlı olur" dedi.

"GÜVENLİK BOYUTU DIŞINDA İDEOLOJİK BOYUTU DA VAR"

"KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNDE DUYUM VEYA BELGE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

SADAT'ın kuruluşundan itibaren tartışıldığını belirten Sedat Peker 'in kurum hakkındaki açıklamalarıyla soru işaretlerinin arttığını kaydeden Öneş " Suriye bağlantıları, Libya 'daki bağlantılar ayrıca SADAT yöneticilerinin İslam Birliği ile ilgili konuşmaları, bu birliğin merkezinin İstanbul olması meselesi, Arapça'nın resmi dil olması gibi konuşmalar meselenin güvenlik boyutu dışında bir de ideolojik boyutu olduğunu gösteriyor. Bu da radikal bir İslamcı yapıyı, siyasal İslam sorusunu gündeme soktu. Daha sonra siyasette silahlı eylemlerin olabileceği iddialar gündeme geldi. Seçimlerin güvenliği meselesi, seçim yasasının değiştirilmesi, terör eylemlerinin aktüellik kazanması ve artan riskler Kılıçdaroğlu'nun böylesine bir adım atmasına vesile oldu. Bugün bu gerçekten doğru bir adım. Çünkü soru işaretlerinin açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Bununla ilgili parlamentoda araştırma komisyonunun kurulması gerekiyor, ama bu konudaki talepler bugüne kadar cevaplandırılmadı. Siyasi iktidardan, devletin kurumsal yapılarından bir açıklama yapılmadı. Bilakis tereddütleri arttıracak, iç politikaya yönelik tartışmalar gündeme sokuldu" dedi.

Kılıçdaroğlu'na SADAT'la ilgili devlet içinden herhangi bir istihbarati geldiğine yönelik yorumlarla ilgili de konuşan Öneş, "Ana muhalefet partisinin Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'na (Erdoğan) yönelik yönlendirdiği sorular çok somut, çok ağır. Ben Kılıçdaroğlu'nun elinde duyum veya belge şeklinde ciddi bilgiler olduğunu düşünüyorum. Bu devlet kurumlarından da gelebilir veya işte o kurumun yakın çevresinden de gelebilir. Kılıçdaroğlu'nu tanıdığımız kadarıyla ciddi araştırma yapan ve bu şekilde yürüyüşüne devam eden bir lider. O bakımdan ciddiye almak gerekiyor." dedi.