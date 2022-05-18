Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Öneş'ten SADAT sözleri: Kılıçdaroğlu'nun adımı doğru, soru işaretleri aydınlatılmalı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği SADAT, gündemdeki sıcaklığını koruyor. Kılıçdaroğlu'nun SADAT'ın kapısına gidip, "SADAT bir paramiliter kuruluştur. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayrı nizami harp eğitimi de var. SADAT gibi kuruluşlar, kim olursa olsun seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu SADAT'tır ve Saray'dır" yaptığı açıklamalarla ilgili tartışmalar sürüyor.
BirGün'e konuşan eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ve SADAT'ı değerlendirerek, "Bu sadece bir seçim güvenliği meselesi değil. Ön planda seçimlerin güvenli şartlarda yapılması çok önemli ve hayati. Ancak bu konu Türkiye'nin genel güvenliği açısından da çok önemli. O bakımdan Kılıçdaroğlu'nun adımlarını Türkiye'nin genel güvenliği, demokratik geleceği bakımından değerlendirmekte çok yararlı olur" dedi.
Kılıçdaroğlu'na SADAT'la ilgili devlet içinden herhangi bir istihbarati geldiğine yönelik yorumlarla ilgili de konuşan Öneş, "Ana muhalefet partisinin Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'na (Erdoğan) yönelik yönlendirdiği sorular çok somut, çok ağır. Ben Kılıçdaroğlu'nun elinde duyum veya belge şeklinde ciddi bilgiler olduğunu düşünüyorum. Bu devlet kurumlarından da gelebilir veya işte o kurumun yakın çevresinden de gelebilir. Kılıçdaroğlu'nu tanıdığımız kadarıyla ciddi araştırma yapan ve bu şekilde yürüyüşüne devam eden bir lider. O bakımdan ciddiye almak gerekiyor." dedi.
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