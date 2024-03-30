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Eskişehir'de 2 bin 361 sandığın kurulumu başladı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde vatandaşların oy kullanacağı 2 bin 361 sandığın kurulumuna başlandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar yarın ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de sandığa gidecek. Eskişehir'de 696 bin427 seçmen sanığa gidecek. Kent genelinde belirlenen 585 sandık alanında görevlilerce oy kullanılacak kabinlerin ve 2 bin 361 sandığın kurulumu başladı. Belli standartlara göre düzenlenen sınıflar, seçim günü için hazır hale getiriliyor.

Eskişehir'de bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de 13 sandığın kurulumu için görevliler yoğun çaba gösteriyor.