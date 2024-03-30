Eskişehir'de 2 bin 361 sandığın kurulumu başladı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde vatandaşların oy kullanacağı 2 bin 361 sandığın kurulumuna başlandı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar yarın ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de sandığa gidecek. Eskişehir'de 696 bin427 seçmen sanığa gidecek. Kent genelinde belirlenen 585 sandık alanında görevlilerce oy kullanılacak kabinlerin ve 2 bin 361 sandığın kurulumu başladı. Belli standartlara göre düzenlenen sınıflar, seçim günü için hazır hale getiriliyor.
Eskişehir'de bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de 13 sandığın kurulumu için görevliler yoğun çaba gösteriyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, birileri gibi gençlerimizle sadece seçimden seçime, sadece sandık ufukta görününce bir araya gelmiyoruz.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, yerel seçimlere 1 gün kala Sultanbeyli'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener'e esnaf ziyareti sırasında bir kişi Türkiye'deki kadın cinayetleri konusunda çağrıda bulundu.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas, Beyağaç ve Serinhisar ilçelerinde hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Zolan, Denizli için omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Ankara'nın çeşitli yerlerine asılan pankartlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Gültekin, bu tür oyunların Ankara seçmeni tarafından cevaplanacağını belirtti.
Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kayseri'de toplam 5 bin 560 kolluk kuvveti personeli görev alacak. Bu personeller arasında 1454 jandarma personeli, 3 bin 574 polis memuru il merkezinde ve 532 polis memuru ise ilçelerde görev yapacak.
Beşiktaş Belediyesi ve Tüm Bel-Sen arasında yapılan toplu iş sözleşmesi kapsamında devlet memurları yüzde 190 oranında zam aldı. Sözleşme törenine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt da katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gerçekleştirdikleri kadro değişikliği hakkında konuşarak, bu ekibe inandıklarını ve güvendiklerini belirtti. Özel, Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki'ye destek istedi ve İzmir'in özgürlüklerin kenti olduğunu vurguladı. Ayrıca, yarın yapılacak seçimlerde genç seçmenleri sandık başına beklediklerini söyledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Yüreğir Belediye Başkan adayı Mustafa Lenger, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ı destekleme kararı aldığını belirtti. Lenger, Nacar'ın Yüreğir'e en iyi şekilde hizmet vereceğine inandığını ifade etti. Cumhur İttifakı'nın adayı Halil Nacar da Lenger ve BBP Yüreğir İlçe Başkanlığına teşekkür etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile 7 gün 24 saat vatandaşlara cevap verdiklerini belirtti. Bakan Göktaş, Tip-1 Diyabetli çocuklara glikoz ölçüm cihazı dağıtım programında yaptığı konuşmada, sosyal yardımlarla vatandaşların hayatlarını kolaylaştırdıklarını ve refahlarını artırmak için çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, çocuklara destek olmak amacıyla Tip-1 Diyabet tanısı almış ailelerin çocuklarına glikoz ölçüm cihazı verdiklerini ve bu cihazın çocukların sosyal hayatını kolaylaştırdığını söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim kampanyasının son gününde İzmir'de yaptığı konuşmada, AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın içkili mekanları ziyaret ederek güven vermeye çalıştığını söyledi. Özel, Dağ'ın AKP'ye yakın vakıfların üyesi ve geçmişte yöneticisi olduğunu hatırlatarak gerçek niyetlerini gizleyemeyeceklerini belirtti.
Bakan Özhaseki: "Bu işin tek şartı var büyükşehirde ve Serik'te elimizi ayağımızı kırmayın" Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "Mecliste bir torba yasanın içerisinde bütün tapuları belediyemize, belediyemizden de sizlere aktaracağız" " Bunun dışında başka yolu yok,...
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