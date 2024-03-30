Eskişehir'de 2 bin 361 sandığın kurulumu başladı - Son Dakika
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Politika

Eskişehir'de 2 bin 361 sandığın kurulumu başladı

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Eskişehir'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşların oy kullanacağı 2 bin 361 sandığın kurulumuna başlandı. Eskişehir'de 696 bin 427 seçmen sandığa gidecek. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de 13 sandığın kurulumu için görevliler yoğun çaba gösteriyor.

30.03.2024 15:01  Güncelleme: 15:05
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Eskişehir'de 2 bin 361 sandığın kurulumu başladı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde vatandaşların oy kullanacağı 2 bin 361 sandığın kurulumuna başlandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar yarın ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de sandığa gidecek. Eskişehir'de 696 bin427 seçmen sanığa gidecek. Kent genelinde belirlenen 585 sandık alanında görevlilerce oy kullanılacak kabinlerin ve 2 bin 361 sandığın kurulumu başladı. Belli standartlara göre düzenlenen sınıflar, seçim günü için hazır hale getiriliyor.

Eskişehir'de bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de 13 sandığın kurulumu için görevliler yoğun çaba gösteriyor.

Eskişehir\'de 2 bin 361 sandığın kurulumu başladı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 2 bin 361 sandığın kurulumu başladı - Son Dakika
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