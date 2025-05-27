Eskişehir\'de "27 Mayıs: Cuntacılık ve Vesayetin Doğuşu" sergisi açıldı

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla "27 Mayıs: Cuntacılık ve Vesayetin Doğuşu" sergisi ziyarete açıldı.

Vilayet Meydanı'nda açılan ve o dönemdeki gazetelerin manşetlerine yer verilen sergide konuşan AK Parti İl İnsan Hakları Başkanı Işın Mediha Haskol Şahin, tüm vatandaşları sergilerini ziyaret etmeye davet etti.

Başkan Şahin, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümünde vesayetçi ve darbeci zihniyeti kınamak için bir arada olduklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle öncelikle demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'a Allah'tan rahmet diliyoruz. 27 Mayıs sadece tek bir darbe tarihi değildir. Maalesef ülkemizde darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil eder. O günden sonra birçok darbeci ve cuntacı cesaretini 27 Mayısçılardan almış ve 27 Mayısçıların kurguladığı düzenin içinde sivil ve demokratik siyaseti kontrol altında tutmak istemiştir. Milletin iradesi yerine vesayet zihniyeti geçirilmiştir. Bu bakımdan 27 Mayıs siyasi tarihimizde sürekli tekrar edecek olan bir zihniyetin tohumlarını saçmıştır. Darbeye giden yolun taşlarının döşenmesinden, darbenin yapılışına; hukuksuz Yassıada yargılamalarından milli iradeye kasteden idam kararlarına kadar her yönüyle demokratik siyasetimiz üzerinde büyük yaralar bırakmıştır."

AK Parti hükümetleri olarak göreve geldikleri ilk günden bu yana bu vesayetçilerle ve cunta heveslileriyle defalarca yüzleştiklerini ve sonuna kadar mücadele verdiklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti döneminde bu vesayet mekanizmalarını milletimizin desteğiyle teker teker çökerttik. Devlet millet kucaklaşmasını inşa ederek milletin iradesini yeniden tesis ettik. Ancak unutmamak gerekir ki vesayet çökmüş olsa da bazı adreslerde vesayetçi zihniyet hala yaşıyor. Vesayetçi ve cuntacı zihniyet; yine öğrencileri sokaklara dökenler de boykot çağrısı yapanlar da sokakları yakıp yıkanlar da tencere tava çalanlar da kutsallara zarar verenler de 'Ordu göreve' pankartı açanlar da, cumhuriyet mitingleri düzenleyenler de darbe teşebbüsünü tankların önünden sıvışıp kahve içerek seyredenler de tekrar tekrar tecessüm ederek hala diri olduğunu bizlere her fırsatta gösteriyor."

Demokrasi için hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşlarının süreceğini vurgulayan Şahin, "Bu ülkenin vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek bir dakikası bile yoktur. Bizler 'durmak yok, yola devam' şiarıyla çalışmaya devam edeceğiz. 27 Mayıs darbesini ve onun getirdiği karanlığı bir kez daha kınarken, AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelemizden bir an bile olsun geri durmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.