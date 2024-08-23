Eskişehir'de Trafik Sorunu Büyüyor - Son Dakika
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Politika

Eskişehir'de Trafik Sorunu Büyüyor

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Büyükşehir Belediyesi yönetimini trafik altyapısı, yollar ve otoparklar konusunda eleştirdi. Hatipoğlu, kentteki trafik sorununun giderek derinleştiğini ve çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

23.08.2024 14:47
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Büyükşehir Belediyesi yönetimini trafik altyapısı, yollar ve otoparklar konusunda eleştirdi.

Milletvekili Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunca ilde trafiğe kayıtlı araç sayısının 354 bin 672 olarak duyurulduğunu belirtti.

Son 1 ayda bu sayıya 2 bin 938 aracın eklendiğini aktaran Hatipoğlu, "Son 25 yılda araç sayısı 6 katına çıkarken ne yazık ki Büyükşehir Belediyesi yönetiminde trafik altyapısı, yollar ve otoparklar aynı hızla gelişmedi. Mustafa Kemal Atatürk, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan, Şair Fuzuli ve Yunus Emre caddeleri gibi ana arterler, yıllardır artan yükü taşıyamaz hale geldi." ifadesini kullandı.

Hatipoğlu, kentteki trafik sorununun giderek derinleştiği, araç sayısındaki artışın altyapı eksiklikleriyle birleştiğinde yaşam kalitesini tehdit ettiği görüşünü savundu.

Bu durumun trafik kaosuna yol açtığını öne süren Hatipoğlu, "Şehrimizin en temel ihtiyacına duyarsız kalınması kabul edilemez bir durumdur. Çare ve çözümler bellidir. Trafik alt geçitleri derhal planlanmalı, yatırım takvimi oluşturulmalıdır. Aksi takdirde yakın gelecekte trafik altyapımız tamamen çökecek ve iş, içinden çıkılamayacak bir hal alacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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