Murat Kurum'un esnaf ziyaretinde gergin anlar! Belediye başkanının önüne dansöz kıyafeti fırlatıldı - Son Dakika
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Politika

Murat Kurum'un esnaf ziyaretinde gergin anlar! Belediye başkanının önüne dansöz kıyafeti fırlatıldı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.

21.02.2024 22:59  Güncelleme: 23:03
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Kurum'a Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da eşlik etti.

Esnaf ziyaretinde Murat Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın önüne dansöz kıyafeti fırlatıldı

HAKAN BAHADIR'A DANSÖZ KIYAFETİ FIRLATTI

Esnaf ziyareti sırasında gergin anlar yaşandı. Kalabalık arasından bir kişi, Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlattı. Şahıs, "Geldim lan, dansöz kıyafeti burada. Burdayım, dansöz kıyafetini giydir bana" diye bağırdı.

Kıyafeti atan kişiyi, Bahadır'ın daha önce telefonda "Seni dansöz diye oynatırım" şeklinde tehdit ettiği öne sürüldü.

Murat Kurum\'un esnaf ziyaretinde gergin anlar! Belediye başkanının önüne dansöz kıyafeti fırlatıldı

İstanbul, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Murat Kurum'un esnaf ziyaretinde gergin anlar! Belediye başkanının önüne dansöz kıyafeti fırlatıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Yalçın Koçyiğit: Vatandaş: dansözlük ve kıvırmak size yakışıyor demek istemiş, vatandaş haklı... 268 34 Yanıtla
  • Ercan Soykök: Vayyyyyy 179 8 Yanıtla
  • Emrah Öztürk: Adammm 123 11 Yanıtla
  • Tahir Kaya: Çok sürmez özür videosu gelir 35 48 Yanıtla
  • Gerginyo : Beton yetmez 9 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Murat Kurum'un esnaf ziyaretinde gergin anlar! Belediye başkanının önüne dansöz kıyafeti fırlatıldı - Son Dakika
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