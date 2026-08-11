Etimesgut Belediye Başkan Vekili Seda Dilber, MHP Grubu’nu ziyaret etti

Etimesgut Belediyesi Başkan Vekilliği seçiminde iki oy farkla göreve seçilen CHP'li Meclis Üyesi Seda Dilber, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grubu'nu ziyaret etti.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nde başkan vekilliği seçimi gerçekleştirildi. Üç turda yapılan seçimde CHP'nin adayı Seda Dilber, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin desteğiyle 41 oyun 21'ini alarak Etimesgut Belediye Başkan Vekili seçildi. YENİ Parti'nin adayı Mehmet Özdemir 19 oyda kalırken, 1 oy geçersiz sayıldı.

Başkan vekili seçilmesinin ardından Dilber, MHP Etimesgut İlçe Başkanlığı'na giderek, MHP Grubu'nu ziyaret etti. Ziyarette MHP İlçe Başkanı İsa Muratgül ve MHP'li belediye meclis üyeleriyle bir araya gelen Dilber'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette MHP İlçe Başkanı Muratgül ve meclis üyeleri, Seda Dilber'e görevinde başarılar diledi. Dilber ise ziyarette kendisine yönelik tebrikleri kabul etti.