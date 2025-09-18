Evren Belediye Başkanı Ünsal: 'Evren için büyük hayallerimiz var' - Son Dakika
Evren Belediye Başkanı Ünsal: 'Evren için büyük hayallerimiz var'

18.09.2025 10:41  Güncelleme: 10:48
Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, 2019 yerel seçimlerinden bu yana yaptıkları projelerle ilçenin gelişimini hedeflediklerini söyledi. Dış göçü engelleyerek ilçenin doğallığını korumaya çalışacaklarını belirten Ünsal, karavan kamp alanı gibi yeni projelerle turizmi canlandırmayı planladıklarını ifade etti.

Ankara'nın en küçük ilçesi olan Evren ilçesinin Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, Evren ilçesini geliştirmek ve adından söz ettirmek için belediye yönetimi olarak ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Seçim vaatlerinde ne söylediyse yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirten Ünsal, Evren'in dış göç aldığını ve amaçlarının arasında ilçenin doğallığını bozacak göç dalgasını engellemenin de yer aldığını cümlelerine ekledi.

2019 ve 2024 yerel seçimlerinde belediye başkanı olan Ünsal, ilçeye hizmet için geri planda durmadığını belirterek, "Evren için büyük hayallerimiz var. 2019 yerel seçimlerinde ilçemize hizmet etme görevine başladık. Seçim vaadinde ne bulunduysak, yüzde 300'ünü yaptık. 2'nci dönem hizmet etmek de nasip oldu. İlçeme hizmet etmekten gurur duyuyorum. İlçemi seviyorum, insanlarını seviyorum. Evren, Ankara'nın en küçük ilçesi. Ankara'dan gelen vatandaşlarımızın burada pikniğini yapabileceği, yemeğini yiyebileceği, dinlenebileceği ve buradan mutlu bir şekilde ayrılabileceği bir ortam yapmak için mücadele veriyoruz. Burada bir otel inşaatı da şu anda bitti. Bir de ek bina yaptık, onu da bitirdik ama daha faaliyete geçiremedik" diye konuştu.

"Karavan kamp alanı oluşturacağız"

Evren'in gelişimi için sosyal ve kültürel tüm projelere imza attığını belirten Ünsal, "Evren, Ankara- Niğde Otoyolu üzerinde olduğundan dolayı Niğde veya Nevşehir'e giden turistler için burada kamp alanı oluşturacağız. Google'da yerimizi işaretleyeceğiz. Karavan sektörü şu anda gelişti. Burada bir karavan kamp alanı oluşturup, günübirlik veya bir süre burada kamp yapıp gidebilecekleri bir alanlar oluşturmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Dışarıdan göç almak istemiyoruz"

Evren ilçesinin kimyasının bozulmaması için iç ve dış göçü önlemek istediklerini ifade eden Ünsal, "Büyük şekilde dışarıdan göç almayı istemiyoruz, doğallığın bozulmasını istemiyoruz. Ama nüfusu olmayan bir yerde de o kadar hareket olmuyor. Turist çekebilecek, yönünde çalışmalarımız var. Şu anda Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi birlikte bir çalışmamız var. Yaklaşık bin kişinin çalışabileceği, en az 8-9 ay bölgede çalışabilecek bir ürün yetiştirme mücadelesi içerisindeyiz. Bunu gerçekleştirirsek, hem Evren'i Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtmış olduğumuz bir proje olacak. Kısmet olursa bunun üzerinde de yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi. - ANKARA

