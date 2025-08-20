"Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi" iddiası yalanlandı

Bazı basın yayın organları tarafından "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun'un ilgili bakanlıklardan talep ettiği 15 adet minibüs isteğinin reddedildiği" iddia edildi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu iddia, Altun'un avukatı Sezgin Tunç tarafından yalanlandı. Tunç, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Müvekkilim sayın Fahrettin Altun'un ne bakanlıklardan 15 adet minibüs gibi bir talebi ne de reddedilen bir talebi mevcuttur." dedi.

"YASAL YOLLARI KULLANACAĞIZ"

Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bir gazete ve haber sitesinde iddia edildiği gibi TİHEK Başkanı müvekkilim sayın Fahrettin Altun'un ne bakanlıklardan 15 adet minibüs gibi bir talebi ne de reddedilen bir talebi mevcuttur. "15 adet minibüs" gibi ilk bakışta bile anlaşılacak bir yalanı kulis kisvesiyle yazmanın gazetecilik mesleğiyle bağdaşır bir yanı yoktur ve ciddiyetten tamamen uzaktır. Kamu görevinin her türünü ve her kademesini kamu menfaatine yönelik şerefli bir hizmet vesilesi sayan müvekkilim hakkında bu yazıyı yazan ve yayınlayan mecralar hakkında yasal yolları kullanacağız. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla duyururuz."