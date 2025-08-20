"Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi" iddiası yalanlandı - Son Dakika
"Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi" iddiası yalanlandı

"Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi" iddiası yalanlandı
20.08.2025 21:39
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun'un ilgili bakanlıklardan 15 adet minibüs talep ettiği iddiası, Altun'un avukatı Sezgin Tunç tarafından yalanlandı. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fahrettin Altun'un ne bakanlıklardan 15 adet minibüs talebi ne de reddedilen bir talebi olduğunu belirtti. Ayrıca, böyle bir yalanın gazetecilik mesleğiyle bağdaşmadığını ve bu konuda yasal yolların kullanılacağını ifade etti.

Bazı basın yayın organları tarafından "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun'un ilgili bakanlıklardan talep ettiği 15 adet minibüs isteğinin reddedildiği" iddia edildi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu iddia, Altun'un avukatı Sezgin Tunç tarafından yalanlandı. Tunç, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Müvekkilim sayın Fahrettin Altun'un ne bakanlıklardan 15 adet minibüs gibi bir talebi ne de reddedilen bir talebi mevcuttur." dedi.

"YASAL YOLLARI KULLANACAĞIZ"

Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bir gazete ve haber sitesinde iddia edildiği gibi TİHEK Başkanı müvekkilim sayın Fahrettin Altun'un ne bakanlıklardan 15 adet minibüs gibi bir talebi ne de reddedilen bir talebi mevcuttur. "15 adet minibüs" gibi ilk bakışta bile anlaşılacak bir yalanı kulis kisvesiyle yazmanın gazetecilik mesleğiyle bağdaşır bir yanı yoktur ve ciddiyetten tamamen uzaktır. Kamu görevinin her türünü ve her kademesini kamu menfaatine yönelik şerefli bir hizmet vesilesi sayan müvekkilim hakkında bu yazıyı yazan ve yayınlayan mecralar hakkında yasal yolları kullanacağız. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla duyururuz."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak görev yapan Fahrettin Altun, geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı'na atanmıştı. Altun'dan boşalan İletişim Başkanlığı koltuğuna ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirilmişti.

    20:05
    İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
    İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
    19:44
    İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
    İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
