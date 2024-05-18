Fatih Erbakan: 28 Şubatçıların affedilmesinin zamanlaması bize manidar geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Fatih Erbakan: 28 Şubatçıların affedilmesinin zamanlaması bize manidar geliyor

Fatih Erbakan: 28 Şubatçıların affedilmesinin zamanlaması bize manidar geliyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mardin'e yaptığı ziyarette 28 Şubatçıların affedilmesinin zamanlamasını değerlendirdi ve partiye gösterilen teveccühü vurguladı.

18.05.2024 14:35  Güncelleme: 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'e gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "28 Şubatçıların affedilmesinin zamanlaması bize manidar geliyor" dedi.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Mardin'e gelip bir otelde konuşma yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan; Artuklu, Ömerli, Yeşilli ve Midyat ilçelerine teşekkür ziyaretleri yapacaklarını söyledi. Yeşilli ilçesinde yüzde 17 oy oranına ulaştıklarına değinen Erbakan, Ömerli ilçesinde yüzde 31 ve Midyat ilçesinde ise yüzde 16 oy oranına ulaştıklarını dile getirdi. Türkiye geneli sonuçlarıyla beraber 31 Mart seçimlerinde milletin Yeniden Refah Partisi'ne, Milli Görüş'e göstermiş olduğu teveccühü açık bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

"Bu sonuçların elde edilmesinde en önemli faktör Milli Görüş'ün bereketin ve merhum Erbakan hocamızın yıllar boyu ülkemize ve milletimize yapmış olduğu hizmetlerin bereketidir" diyen Erbakan, "İl ve ilçe bazındaki sonuçların yanında Türkiye genelinde bir önceki seçimde yüzde 2.9, bu seçimde belediye meclis üyeliği Türkiye geneli sonucu olarak da yüzde 7 oy oranına ulaşıldı. Bu bir sene dahi geçmeden kısa bir süre içerisinde yüzde 2.9'dan yüzde 7 oylarımızın çıkmasıdır. Bununla beraber 132 ilçede yüzde 20'nin üzerinde oy alındı. 210 ilçede de yüzde 10'un üzerinde oy alındı. 3 milyon oy, yüzde 7 oy oranı ve 63 belediye bunlardan bir tanesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bir tanesi de Yozgat il belediyesi. Diğerleri de il ve ilçe belediyeleri. Muazzam bir teveccüh gösterdi milletimiz" ifadelerini kullandı.

2028 yılında Yeniden Refah Partisini iktidar yapmak istediklerini belirten Erbakan, "Bir defa Türkiye'de en önemli problemlerden bir tanesi, milletimizin gündemi ekonomik krizdir. Enflasyon yoksulluk ve burada asgari ücrete baktığınız zaman 17 bin liralık bir asgari ücret açlık sınırı bugün Türkiye'de 20 bin liraya dayandığını görüyoruz. Dört kişilik aile 20 bin lira, beş kişilik aile için 25 bin lira açlık sınırıdır. Bunun manası milyonlarca asgari ücretli açlık sınırının altında yaşamaktadır demektir. Diğer taraftan emekli maaşına baktığımız zaman 10 bin lira olduğunu görüyoruz. Milyonlarca emekli açlık sınırının yarısı kadar bir maaşla hayat mücadelesi veriyor. Yoksulluk sınırı bugün dört kişilik aile için 60 bin liraya dayanmış. Ayda 60 bin liradan az geliri olan aileler bugün Türkiye'nin şartlarında yoksuldur. Temel ihtiyaçlarını tam manasıyla karşılamıyor. Bu hesaba göre Türkiye'de halkın yüzde 45'i açlık sınırının altında, yüzde 80'i yoksulluk sınırının altındadır. Enflasyonda dünya dördüncüsü olmuş durumdayız. Bizim önümüzde sadece Arjantin, Lübnan ve Suriye kalmış durumda. Suriye 10 yıldan uzun süredir savaş içerisinde olan bir ülke. Arjantin zaten her zaman açık dünya şampiyonu bu konuda. Venezuela'yı dahil geride bırakmış bir enflasyon oranına sahibiz. TÜİK verilerine göre yüzde 68 oranında" diye konuştu.

2024 bütçesinden 1.25 trilyon lira faiz ödendiğine değinen Erbakan, "40 milyar dolar sadece devletin faizi ödeyeceği paradır. 2023 yılında kur korumalı mevduatta giden kaynak 1.4 milyon liradır. 2024 bütçesinde 540 milyar TL belli holdinglere kamu üzerinden iş birliği projelerine ödeme yapılacak. Bununla ilgili sürekli olarak ciddi iddialar var. Bunların araştırması gerektiğini her zaman ifade ediyoruz. Dediler ki biz bu kadar emeklinin maaşını 10 bin liradan 17 bin liraya getirirsek 1.4 trilyona mal olur. 1.4 trilyon kur korumalı mevduata veriliyor emeklilerimize verileceğini. 1.25 trilyonu faize veriyoruz. Bu faiz ödemesi ve kur korumalı mevduat ödemesi 17 bin TL maaşa kavuşabilir" şeklinde konuştu.

28 Şubat hükümlülerinin affedilmesine değinen Erbakan, "28 Şubatçıların affedilmesinin zamanlaması bize manidar geliyor. Neden böyle bir zamanda neden şimdi yapıldı. Bununla ilgili tabi ki takdiri milletimize bırakıyoruz. DEM Parti ile ilgili karar hukuku gibi bir süreçtir. Karar verildi, bunun gerekçesine sebeplerine bakmamız, incelememiz gerekir ve buna göre bir yorum yapmamız daha doğru olur diye düşünüyorum" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Fatih Erbakan, 28 Şubat, Mardin, Refah, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Erbakan: 28 Şubatçıların affedilmesinin zamanlaması bize manidar geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:10 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı
18:38 Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi?
17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
18:43 İstanbul’da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede İstanbul'da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede
17:53 Canlı anlatım Maçta ilk gol geldi Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 19:44:08. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Erbakan: 28 Şubatçıların affedilmesinin zamanlaması bize manidar geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement