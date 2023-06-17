Fatih Erbakan: Abdüllatif Şener'in durumunu kamuoyunun takdirine bırakmak daha doğru olur

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP'den olaylı istifasıyla gündeme gelen Abdüllatif Şener ile ilgili, "Sayın Abdüllatif Şener'in durumunun kamuoyunun takdirine bırakmak daha doğru olur. Bununla ilgili olay zaten açık ve net. Herkes kendi değerlendirmesini yaparsa daha uygun olacaktır" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri ve İstanbul Milletvekili Dr. Fatih Erbakan, Bağcılar İlçe Binası'nda teşkilat mensupları ile bir araya geldi. Erbakan, burada yaptığı konuşmada, "Bu seçimlerin sonucunda gördük ki, 7 partinin birbirleriyle olan samimiyetsizlikleri ortaya çıktı. Sadece iktidarı değiştirmek için, Sayın Cumhurbaşkanımızı makamından indirmek için bir araya gelen 7 parti samimiyetsiz bir ilişki içerisinde oldukları bu seçim sonuçları ile ortaya çıkmıştır" diye konuştu.

Fatih Erbakan bir gazetecinin 'Yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı ile mi hareket edeceksiniz yoksa seçimlere tek mi gireceksiniz' sorusuna, "Bizler şimdiden yerel seçimler için kollarımızı sıvayıp yerel seçim çalışmalarına başladık. 14 Mayıs seçimlerindeki zaman kısıtlaması ve gerçekten de sınırlı bir süre içerisinde çalışmalar yapılması dolayısıyla çok iyi dersler çıkardık. İnşallah adaylarımızı yerel seçimlerde çok erken tespit edip diğer partilerin adaylarından daha erken bir şekilde sahaya çıkmalarını istiyoruz. Türkiye'de bütün illerde bütün ilçelerde kendi adaylarımızla seçimlere girme niyetindeyiz. İnşallah bu seçimde aldığımız yüzde 3'e yakın oyu yerel seçimlerde çok daha yukarıya taşıyarak Yeniden Refah Partimizi 2028 seçimlerinin favori partisi haline getireceğiz. Dolayısıyla yerel seçimlerde şu an için herhangi bir ittifak söz konusu değil, tüm illerde tüm ilçelerdeki adaylarımızla 1989 ve 1994'teki Milli Görüş ruhunun yeniden belediyelerde hakim olması için mücadele edeceğiz" şeklinde yanıt verdi.

'ABDÜLLATİF ŞENER'İN DURUMUNU KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM'

Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener'in 'İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim, ikinci turda geçersiz oy kullandım' açıklamalarını da değerlendiren Erbakan, "Sayın Abdüllatif Şener'in durumunun kamuoyunun takdirine bırakmak daha doğru olur. Bununla ilgili olay zaten açık ve net. Herkes kendi değerlendirmesini yaparsa daha uygun olacaktır" dedi.