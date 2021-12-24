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Fatih Erbakan'dan asgari ücret yorumu: "Bu oranda bir artışı beklemiyorduk" - Son Dakika

Fatih Erbakan'dan asgari ücret yorumu: "Bu oranda bir artışı beklemiyorduk"

24.12.2021 14:43

Fatih Erbakan'dan asgari ücret yorumu: "Bu oranda bir artışı beklemiyorduk"ANKARA Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücret konusunda, "Bugüne kadar yaptıkları maaş zamlarının gayet üzerinde bir maaş zammı yapılmış oldu.

Fatih Erbakan'dan asgari ücret yorumu: "Bu oranda bir artışı beklemiyorduk"

ANKARA Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücret konusunda, "Bugüne kadar yaptıkları maaş zamlarının gayet üzerinde bir maaş zammı yapılmış oldu. Böyle bir anlayıştan bugüne kadar yaptıkları da dikkate alındığında bu oranda bir artışı beklemiyorduk" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde basın açılamasında bulunarak, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Erbakan, bu süreçten kurtulmak için üretimin ve ihracatın arttırılması gerektiğini, bunun yapılması için ise devletin üreticiye destek olmasının elzem olduğunu belirtti. Önerilerini sıralayan Erbakan, "Hem merkezi hem mahalli yönetimler için mutlaka denk bütçe zorunluluğunun getirilmesi lazım. Hiçbir kurum, hiçbir belediye, merkezi hükümette Cumhurbaşkanlığı da dahil olmak üzere ayağını yorganına göre uzatmaktan vazgeçmemeli. Mutlaka ne kadar geliri varsa giderini de o kadar ayarlamaları lazım. Bir kuruş bile bütçe açığının olmaması lazım. Dış borçla kaynak ihtiyacını karşılamak yerine mutlaka milli kaynak paketleriyle, kendi imkanlarımızla, Allah'ın verdiği zenginliklerin ve nimetlerin finansal kaynağa dönüştürülmesiyle kaynak üretilmesi, bütün harcamaları dış borçla finanse etmek yerine bu üretilen kaynaklarla karşılanması lazım. Üretim ve ihracatın arttırılması için gereken iklimin oluşturulması lazım. Özel sektörün eğer yatırım, üretim, ihracat yapacak durumu yoksa o zaman devletin elini taşın altına koyup öncülük etmesi lazım. Gerekirse özel sektörle kamunun ortak bir şekilde bu adımları atması lazım" diye konuştu.

"Bu oranda bir artışı beklemiyorduk"

Asgari ücret konusunda da değerlendirmede bulunan Erbakan, "Açıkça ifade etmek isterim ki hükümet bizi şaşırttı. Çünkü bugüne kadar yaptıkları uygulamalar, bugüne kadar yaptıkları maaş zamlarının gayet üzerinde bir maaş zammı yapılmış oldu. Böyle bir anlayıştan bugüne kadar yaptıkları da dikkate alındığında bu oranda bir artışı beklemiyorduk" ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan'dan asgari ücret yorumu: Bu oranda bir artışı beklemiyorduk
Fatih Erbakan'dan asgari ücret yorumu: Bu oranda bir artışı beklemiyorduk
Fatih Erbakan'dan asgari ücret yorumu: Bu oranda bir artışı beklemiyorduk

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Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Asgari Ücret, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fatih Erbakan'dan asgari ücret yorumu: 'Bu oranda bir artışı beklemiyorduk' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Erbakan'dan asgari ücret yorumu: "Bu oranda bir artışı beklemiyorduk" - Son Dakika
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