Fatih Erbakan'dan Gerginliğe Çözüm Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan'dan Gerginliğe Çözüm Çağrısı

Fatih Erbakan\'dan Gerginliğe Çözüm Çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, mevcut iktidarı toplumsal gerginliğe neden olan adımlarından vazgeçmeye davet ederek, hoşgörülü ve kucaklayıcı bir siyaset anlayışını savundu. Yargı bağımsızlığına vurgu yaparak, siyasetteki kutuplaşmanın önlenmesi gerektiğini belirtti.

03.02.2025 17:55  Güncelleme: 17:57
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YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bizler her türlü gerginlikten uzak, hoşgörülü, hak, hukuk, adalet odaklı, saygı ve sevgiye dayalı, ötekileştirici ve ayrıştırıcı değil, birleştirici, kucaklayıcı, olgun ve düzeyli siyaset yapmayı amaç edinmiş bir anlayışa sahibiz. Bizler bu anlayışa sahip bir siyasi hareket olarak mevcut iktidarı da son dönemlerde toplumsal gerginliğe neden olan adımlarından, siyasi söylemlerinden, yargıya müdahale anlayışından vazgeçmeye ve ülkemizin kangrenleşmeye yüz tutmuş sorunlarına çözüm üretmeye davet ediyoruz" dedi.

Erbakan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Son günlerde kuvvetler ayrılığı ilkesiyle uyuşmayan, gücü elinde bulunduranların siyasi baskıları sonucunda ortaya çıkan hukuki süreçler siyasette ve toplumda büyük gerginliğe ve kutuplaşmaya yol açmaktadır. Bu uygulamalardan en başta gazeteciler ve siyasetçiler ciddi şekilde etkilenmektedir. Yürütme erkinin direktifleri doğrultusunda kamu görevlileri, yargı mensupları siyasileştiği oranda, 'hukuk devleti' özelliğinin kaybedilmesi kaçınılmazdır. Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşullarından olan kuvvetler ayrılığı ilkesinden taviz verilmemeli, yargı bağımsızlığına ve tarafsızlığına asla gölge düşürülmemelidir. Bununla birlikte, siyasi kimliğimiz ne olursa olsun, hangi düşünceden olursak olalım, siyaset dilinin seçkin kelimelerden oluşması en büyük arzumuz ve hedefimiz olmalıdır. Bu hassas dönemde toplumsal barışın, birlik ve beraberliğin muhafaza edilmesi ülkemizin ve milletimizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak ülkenin temel sorunlarına çözüm üretmekle mükellef olan iktidarın, asıl işlerine odaklanmak yerine sürekli muhalefete sopa gösterme yoluna gitmesi, sorunların daha da içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olmaktadır. Yeniden Refah Partisi olarak bizler her türlü gerginlikten uzak, hoşgörülü, hak, hukuk, adalet odaklı, saygı ve sevgiye dayalı, ötekileştirici ve ayrıştırıcı değil, birleştirici ve kucaklayıcı olgun ve düzeyli siyaset yapmayı amaç edinmiş bir anlayışa sahibiz. Şimdiye kadar ortaya koyduğumuz nezaket odaklı siyasi strateji ve insanımızın bizlere gösterdiği büyük teveccüh doğru yolda olduğumuzun en belirgin göstergesidir. Bizler bu anlayışa sahip bir siyasi hareket olarak mevcut iktidarı da son dönemlerde toplumsal gerginliğe neden olan adımlarından, siyasi söylemlerinden, yargıya müdahale anlayışından vazgeçmeye ve ülkemizin kangrenleşmeye yüz tutmuş sorunlarına çözüm üretmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Fatih Erbakan, Politika, Ekonomi, Siyaset, Hukuk, Yargı, Refah, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Erbakan'dan Gerginliğe Çözüm Çağrısı - Son Dakika

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