Fatih Erbakan, Düzce'de seçim ofisi açtı - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan, Düzce'de seçim ofisi açtı

Fatih Erbakan, Düzce\'de seçim ofisi açtı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Düzce'nin Cumayeri ilçesinde seçim ofisi açarak vatandaşlar ile bir araya geldi. Erbakan, partililer ve ilçe halkı ile buluşarak seçim çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

01.03.2024 16:12  Güncelleme: 16:15
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Düzce'nin Cumayeri ilçesinde seçim ofisi açarak vatandaşlar ile bir araya geldi.

Bir dizi ziyaretler için Düzce'ye gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Cumayeri'nde Cuma namazını kılmasının ardından ilçede Belediye Başkan Adayı olan Akif Keleş'in seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Burada partililer ile bir araya gelen Erbakan, daha sonra ilçe halkı ile buluştu. Seçim çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin seçimlere çok güçlü girdiğini belirtti.

Erbakan konuşmasının ardından Partisi'nin Kocaeli'de gerçekleştireceği seçim çalışmalarına katılmak üzere şehirden ayrıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fatih Erbakan, Düzce'de seçim ofisi açtı - Son Dakika

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