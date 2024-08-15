Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı\'nın başarısında önemli rol oynadı

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta Yeniden Refah Partimizin Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alması Cumhur İttifakı'nın başarısında çok önemli bir rol oynadı." dedi.

Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından Erbakan ve Davutoğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, Erbakan ve beraberindeki heyetin iadeyi ziyaretinin kapsamlı bir istişareye zemin teşkil ettiğini belirterek, son derece kritik bir günde görüşmeyi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın özel oturumla TBMM'de bulunmasına değinen Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Abbas, benim her düzeyde, son 20 yılda beraber çalıştığım, çok saygı duyduğum bir devlet başkanıdır. Birlikte 26 Kasım 2012'de Filistin Devleti'nin tanınmasıyla, genel kurul toplantısında birlikte omuz omuzaydık. Filistin bayrağını 2015'te göndere beraber çektik, şimdi yaşananlardan sonra Netanyahu'nun Amerikan kongresinde yaptığı konuşmaya cevaben, Türkiye Büyük Millet Meclisi ki, mazlum milletlerin meclisidir. Orada yaptığı konuşmada, çok kuvvetli bir mesaj vermesi dünya kamuoyunu ayağa kaldıracaktır. Sayın Mahmud Abbas'ın, Filistin Devlet Başkanı sıfatıyla, halkıyla buluşmak üzere Gazze'ye gitme kararını Türkiye'de açıklaması durumunda ve bunun için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak, BMGK'nin güvenlik teminatını talep etmesi durumunda, dünyaya güçlü bir mesaj olacaktır. "

"Sadece hamaset yüklü konuşmalarla hiçbir şey değişmez"

Gazze'de soykırımın bir yıla yaklaştığını vurgulayan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı olağanüstü toplantıya çağırması ve Gazze'ye heyet olarak gidilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sayın Abbas'la birlikte Gazze'ye gitme iradesini dünya kamuoyuna duyurmasını rica ettim. Böyle bir duyuru halinde eğer ateşkes istiyorsak, öylesine bir dünya kamuoyu uluslararası kamuoyu oluşur ki İsrail ateşkes görüşmelerinde daha ciddi olmak zorunda kalır. Aksi takdirde statüko devam ederken sadece hamaset yüklü konuşmalarla hiçbir şey değişmez."

Davutoğlu, "Filistin meselesi, rahmetli Erbakan hocamızdan bize emanettir. Kudüs meselesi, bütün İslam dünyasının, insanların meselesidir. Bu konuda, iki parti olarak atılacak her türlü adımda birlikte davranmaya karar verdik." diye konuştu.

"Cumhur İttifakı'nın başarısında çok önemli bir rol oynadı"

Fatih Erbakan da Davutoğlu'na iadeyi ziyarette bulunduklarını belirterek, ikili görüşmenin verimli geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin meselelerinin ele alınarak, Gazze konusunda karşılıklı görüş alış verişinde bulunduklarını aktaran Erbakan, TBMM'de söz alınarak daha etkili bir şekilde varlık göstermesi bakımından "Saadet-Gelecek" grubuyla beraber bir iş birliği yapılması noktasında da görüşmeler yapıldığını ifade etti.

Konuşmasının ardından, basın mensuplarının "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemelerinden dolayı pişman olup olmadıkları" sorulan Erbakan, şunları kaydetti:

"Siyasi bir yol ayrımına girdiğimiz noktada bu gibi hamlelere karşı ve AK Parti iktidarının birtakım olumsuz açıklamalarına karşı hep bize sorulduğu zaman, 'bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır' diye cevap vermiştik. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta Yeniden Refah Partimizin Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alması, Cumhur İttifakı'nın başarısında çok önemli bir rol oynadı."