AK Parti\'den 23 Yılda Hizmet Vurgusu

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "23 yıldır iktidar olan AK Parti bu milletin tüm problemlerini çöze çöze bugünlere geldi. 23 yıl boyunca 'halka hizmet, Hakk'a hizmettir' düsturuyla çalıştık." dedi.

Kaya, kentte bir otelde düzenlenen "AK Parti Türkiye Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, 81 ilde düzenleyecekleri bu buluşmalarla gönül köprülerini sağlamlaştıracaklarını söyledi.

Amasya'da sokağın nabzını tutacaklarını, toplumun her kesimiyle bir araya geleceklerini, istişarelerde bulunacaklarını aktaran Kaya, şöyle devam etti:

"Bu programlarda asıl hedefimiz, milletimize dönük köprülerimizi yeniden daha sağlam hale getirmek, milletimizin sesine kulak vermek. Ben şimdiden Amasya'da yapacağımız programların ilimize ve ülkemize hayırlar getirmenizi temenni ediyorum. AK Parti'nin kuruluşunda Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demişti. Aradan 23 yıl geçti, 23 sene önce ülkenin problemleri altında ezilen bir millet vardı. 'Türkiye'nin hiçbir problemi çözümsüz değildir' diyen milletin adamı çıktı ve milletimiz de Sayın Cumhurbaşkanı'mıza güvendi. Kesintisiz bir şekilde tüm seçimlerde Cumhurbaşkanı'mızın arkasında yer aldı. 23 yıldır iktidar olan AK Parti bu milletin tüm problemlerini çöze çöze bugünlere geldi. 23 yıl boyunca 'halka hizmet, Hakk'a hizmettir' düsturuyla çalıştık. Biz hizmet etmekten şeref duyduğumuz millete kusursuz bir şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler toplantılarına iştirak ettiklerini hatırlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Zulmün ve katliamın, bütün dünyanın gözü önünde yaşandığı şu günlerde Birleşmiş Milletler kürsüsünde 'Dünya beşten büyüktür' diye haksızlık karşısında sesini yükselten bir liderin arkasına yol yürümekten ve Cumhurbaşkanı'mızın New York'ta o tarihi konuşmasına şahitlik etmekten de büyük onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Gerçekten Gazze'de, Filistin'de on binlerce kadın ve çocuğun katledildiği ve dünyanın buna adeta sessiz kaldığı günleri yaşıyoruz. Birleşmiş Milletler tüm dünyada barışın ve adaletin hakim olması için ülkelerin birlikte karar aldığı bir sistem olması gerekirken, beş güvenlik konseyi üyesinin sözüyle kararların alındığı sistem. Sayın Cumhurbaşkanı'mız yıllardır 'Dünya beşten büyüktür' diyerek aslında bu beş üyenin sözüyle değil, bütün ülkelerin katılımıyla kararların alınması gerektiğini ifade ediyordu. Bu sene de gerçekten çok tarihi bir konuşma yaptı. Hem Gazze'de olanlara karşı, hem de haksızlığın karşısında durduğunu haykırdı bütün dünyaya."

Programa, AK Parti Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez ve Haluk İpek, İl Başkanı Ekrem Toto, partililer ve STK temsilcileri katıldı.