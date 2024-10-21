FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası Mahmut Çorumlu'dan ilk açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası Mahmut Çorumlu'dan ilk açıklama

Geniş Video İzle

FETÖ ile mücadelenin başkahramanlarından Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından açıklamada bulundu. Çorumlu "Yüce Türk devletine ve Türk Milletine niyeti bozanın sonu hazin olurmuş. 15 temmuz şehitlerimize rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

21.10.2024 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör örgütü FETÖ ile mücadelenin sembol isimlerinden biri olan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminde 251 vatandaşımızı şehit ettiren FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrasında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

MAHMUT ÇORUMLU'DAN AÇIKLAMA

Resmi X hesabından bir paylaşımda bulunan Çorumlu "Kumpaslar ve iftiralarla karartılan hayatlar, soru çalmalar, devlete sızmalar ve sonuç olarak hakkı yenen mağdur edilen milyonlarca insan… Heder edilen bir nesil… Yüce Türk Devleti'ne ve Türk Milleti'ne kastedilerek darbe teşebbüsü…

"HER FAYDALI ŞEY HAYIRLI DEMEK DEĞİLMİŞ"

Yabancı istihbarat örgütlerinin maşası olmak… Neymiş; her faydalı şey hayırlı demek değilmiş. Neymiş; Yüce Türk Devletine ve Türk Milleti'ne niyeti bozanın sonu hazin olurmuş.15 Temmuz şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası Mahmut Çorumlu'dan ilk açıklama

MAHMUT ÇORUMLU KİMDİR?

Mahmut Çorumlu, 1968 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde doğdu. 1986 yılında Polis Kolejinden, 1990 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. 1990 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. Sırasıyla Kars, Sinop, Sivas, Kastamonu İl Emniyet Müdürlükleri; KOM Daire Başkanlığı ve Polis Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yaptı.

2008-2010 ve 2012-2013 yılları arasında BM (Birleşmiş Milletler) barış gücü bünyesinde Fildişi Sahilinde görev yaptı.2017 yılında "İstihbarat ve Karşı İstihbarat Hizmetlerinin Arasındaki İlişkiler" konulu çalışması ile tezli yüksek lisansını tamamlamıştır. 2016 yılı Ekim ayından 2019 Eylül ayına kadar görevini Kırıkkale Emniyet Müdürü olarak yerine getirdi. 2019 Eylül ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına atanan Sayın Mahmut ÇORUMLU iyi derecede Fransızca bilmekte, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

FETÖ elebaşı Gülen\'in ölümü sonrası Mahmut Çorumlu\'dan ilk açıklama

Mahmut Çorumlu, 15 Temmuz, Politika, 3-sayfa, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası Mahmut Çorumlu'dan ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • suna genç:
    hazin olan nedir? adam 80 yaşını devirdi daha ne yaşayacaktı ki 44 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Adamın hiçbişey umurunda mıydı. Yaşayıp yaşlanıp eceliyle öldü. Türkiyeye getirtmeye gücümüz yetmedi. Ama biz korkudan elimizdeki tutukluları serbest bırakıp uçağına bindirip uğurladık. 29 3 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    kalbinin karaligi yüzüne vurmuş, mendebur katilin 23 2 Yanıtla
  • Süleyman Işık:
    peki bu darbeye sebep olanlar,kabahatli değil mi 21 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    Adam krallar gibi yaşadı eceli ile öldü ver papazı al papazı diyen zihniyet gücü yetmedi ama dünya lideri çakma adam 7 3 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    Adam eceliyle ölmüş yakalayıp getirtebildinmi 8 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:58 3 kadının katili bakın kim çıktı İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:46 Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 20:07:48. #1.13#
SON DAKİKA: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası Mahmut Çorumlu'dan ilk açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.