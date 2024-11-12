Fidan-Blinken Görüşmesi: Ortadoğu ve Barış Süreci Ele Alındı

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Gazze'deki son durum, Lübnan'daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde gelinen nokta ele alındığı belirtildi. - ANKARA