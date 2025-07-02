Fidan\'dan Gazze için acil yardımlar çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas heyeti ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'deki katliamın durdurulması ve insani yardımların bir an evvel ulaştırılması olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki Hamas heyetiyle Ankara'da görüştü. Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ve Gazze'deki insani durum ele alındı.

Bakan Fidan, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'deki katliamın durdurulması ve insani yardımların bir an evvel ulaştırılması olduğunu dile getirdi. Bölgede son dönemde yaşanan gerginliklerin Gazze'de yaşanan soykırımı unutturmasına izin verilmeyeceğini kaydetti.

Bakan Fidan, Filistin'in; Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü ile bir bütün olduğunu vurgulayarak Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar Türkiye'nin Filistinlilerin davasını güçlü biçimde savunmaya ve desteklemeye devam edeceğini kaydetti. - ANKARA