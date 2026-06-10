Fidan, Sofya'da GDAÜ Zirvesi'ne katıldı - Son Dakika
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Fidan, Sofya'da GDAÜ Zirvesi'ne katıldı

Fidan, Sofya\'da GDAÜ Zirvesi\'ne katıldı
10.06.2026 18:53
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrasında aile fotoğrafı çekildi. - SOFYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fidan, Sofya'da GDAÜ Zirvesi'ne katıldı - Son Dakika

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