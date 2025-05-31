Fidan ve Barrot'tan Telefon Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Barrot ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum, Suriye'deki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı. - ANKARA