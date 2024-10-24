Fidan ve Blinken\'dan Gazze görüşmesi

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile telefonda görüştü. Fidan, Gazze'nin kuzeyindeki insani durumun felaket boyutuna ulaştığına dikkat çekerek, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine değindi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı. Fidan, görüşmede, bilhassa Gazze'nin kuzeyindeki insani durumun felaket boyutuna ulaştığına dikkat çekerek, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine değindi. Görüşmede, Lübnan'daki son gelişmeler de değerlendirilirken Fidan, savaşın bölge geneline yayılmasının önlenmesi için tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini vurguladı. Fidan, zaman kaybetmeksizin Gazze'de ateşkesin ilan edilmesi ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini kaydetti.

Görüşmede, Ukrayna'daki son durum da ele alındı. Ayrıca Blinken, dün Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle baş sağlığı diledi. - ANKARA