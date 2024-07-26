Filistin BM'ye tepki gösterdi: 'Bu konsey başarısız oldu'

Politika

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, BM Güvenlik Konseyi'ne tepki göstererek, "Hep birlikte başarısız olduk. Bu konsey başarısız oldu" dedi.

Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin sorunu da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durumun ele alındığı oturumda konuştu. Mansur, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlayamadığı ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına son veremediği için BM Güvenlik Konseyi'ni eleştirerek, "Hep birlikte başarısız olduk. Bu konsey başarısız oldu" dedi.

Mansur, "Yardım kamyonlarını saymaya, güzergahlardan bahsetmeye ve alternatifler hayal etmeye devam edebiliriz, ancak başarımızın tek gerçek ölçüsü insanların acılarını hafifletme kabiliyetimizdir. Filistinlilerin acı çekmesi İsrail'in hedefi ve arzusudur. Bulduğunuz çözümler ne olursa olsun, İsrail rotasını değiştirmediği sürece bunlar başarısız olmaya devam edecektir. İlk ve vazgeçilmez adım ise derhal ateşkes sağlanmasıdır" dedi. - NEW YORK