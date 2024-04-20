Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin BM'ye tam üyeliği veto etmesine tepki gösterdi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliğini öneren karar tasarısını ABD'nin veto etmesine yönelik yaptığı açıklamada, "ABD tüm uluslararası yasaları ihlal etti ve iki devletli çözüm ile bölgede barışın sağlanmasına ilişkin tüm vaatlerini terk etti" dedi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyeliğini öneren yasa tasarısını reddeden ABD'ye tepki gösterdi. BM Güvenlik Konseyi'ndeki oylamanın ardından Abbas, Filistin Yönetimi'nin ABD ile ikili ilişkilerini yeniden gözden geçireceğini söyledi. Abbas, "Dünya uluslararası hukukun uygulanması konusunda hemfikirken ve Filistin haklarının yanında dururken, ABD işgali desteklemeye devam ediyor. İsrail'i soykırım savaşını durdurmaya zorlamıyor. İsrail'e çocuklarımızı öldüren ve evlerimizi yıkan silahlar ve fonlar sağlıyor. Uluslararası forumlarda bize karşı duruyor, bölgede güvenlik ve istikrara hizmet etmeyen pozisyonlarda yer alıyor" dedi.
ABD'nin tüm uluslararası yasaları ihlal ettiğini vurgulayan Abbas, "İki devletli çözüme ve bölgede barışın sağlanmasına ilişkin tüm vaatlerini terk etti" ifadelerini kullanırken, Biden yönetimini verdiği sözler ile taahhütleri yerine getirmemekle ve İsrail'in Filistin fonlarını çalmasına sessiz kalmakla suçladı.
"Filistin'in BM'ye kabul edilmesi uzun süredir devam eden adaletsizliği düzeltecek bir adımdır"
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ülkesinde düzenlediği basın toplantısında Filistin'in BM'ye tam üyeliği konusunda yaptığı açıklamada, "Filistin'in bir an önce BM'ye kabul edilmesi, uzun süredir devam eden tarihi bir adaletsizliği düzeltecek bir adımdır" şeklinde konuştu. - GAZZE
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