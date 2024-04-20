Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin BM'ye tam üyeliği veto etmesine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin BM'ye tam üyeliği veto etmesine tepki gösterdi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Filistin'in BM'ye tam üyeliğini veto etmesine tepki göstererek, ABD'nin uluslararası yasaları ihlal ettiğini ve iki devletli çözüm ile barışın sağlanmasına ilişkin vaatlerini terk ettiğini söyledi. Abbas, ABD ile ikili ilişkileri gözden geçireceklerini belirtti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin uzun süredir devam eden adaletsizliği düzeltecek bir adım olduğunu ifade etti.

20.04.2024 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliğini öneren karar tasarısını ABD'nin veto etmesine yönelik yaptığı açıklamada, "ABD tüm uluslararası yasaları ihlal etti ve iki devletli çözüm ile bölgede barışın sağlanmasına ilişkin tüm vaatlerini terk etti" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyeliğini öneren yasa tasarısını reddeden ABD'ye tepki gösterdi. BM Güvenlik Konseyi'ndeki oylamanın ardından Abbas, Filistin Yönetimi'nin ABD ile ikili ilişkilerini yeniden gözden geçireceğini söyledi. Abbas, "Dünya uluslararası hukukun uygulanması konusunda hemfikirken ve Filistin haklarının yanında dururken, ABD işgali desteklemeye devam ediyor. İsrail'i soykırım savaşını durdurmaya zorlamıyor. İsrail'e çocuklarımızı öldüren ve evlerimizi yıkan silahlar ve fonlar sağlıyor. Uluslararası forumlarda bize karşı duruyor, bölgede güvenlik ve istikrara hizmet etmeyen pozisyonlarda yer alıyor" dedi.

ABD'nin tüm uluslararası yasaları ihlal ettiğini vurgulayan Abbas, "İki devletli çözüme ve bölgede barışın sağlanmasına ilişkin tüm vaatlerini terk etti" ifadelerini kullanırken, Biden yönetimini verdiği sözler ile taahhütleri yerine getirmemekle ve İsrail'in Filistin fonlarını çalmasına sessiz kalmakla suçladı.

"Filistin'in BM'ye kabul edilmesi uzun süredir devam eden adaletsizliği düzeltecek bir adımdır"

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ülkesinde düzenlediği basın toplantısında Filistin'in BM'ye tam üyeliği konusunda yaptığı açıklamada, "Filistin'in bir an önce BM'ye kabul edilmesi, uzun süredir devam eden tarihi bir adaletsizliği düzeltecek bir adımdır" şeklinde konuştu. - GAZZE

Kaynak: İHA

Mahmud Abbas, Filistin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin BM'ye tam üyeliği veto etmesine tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:53 Çankırı’da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi
18:27 Sur Belediyesi’nde Atatürk ve Erdoğan’a hakaretle ilgili DEM Parti’den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaretle ilgili DEM Parti'den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok
17:35 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şahıs gözaltına alındı Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı
16:04 Dolmabahçe’de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek Dolmabahçe'de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek
15:46 Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı
17:34 Fahiş fiyatlar isyan ettirdi Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor
17:09 Edirne’de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı Edirne'de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
16:54 Emre Belözoğlu: Türk futbolunun selası okunmak üzere Emre Belözoğlu: Türk futbolunun selası okunmak üzere
15:52 Tayyargiller’in 4’üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı Tayyargiller'in 4'üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı
15:43 İstanbulspor, Süper Lig’in bitimine 5 hafta kala küme düştü İstanbulspor, Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala küme düştü
15:42 Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor! Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü
15:15 IMF Başkan Yardımcısı ve Bakan Şimşek birlikte poz verdi: Muhteşem görüşme IMF Başkan Yardımcısı ve Bakan Şimşek birlikte poz verdi: Muhteşem görüşme
15:06 CHP’li meclis üyesi Cemil Tugay’ı terör örgütü PKK’nın yöneticisiyle karışırdı CHP'li meclis üyesi Cemil Tugay'ı terör örgütü PKK'nın yöneticisiyle karışırdı
14:53 Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 19:20:09. #1.12#
SON DAKİKA: Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin BM'ye tam üyeliği veto etmesine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement