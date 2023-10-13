Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze'deki insani felakete karşı uyarıda bulundu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in saldırıları nedeniyle oluşacak insani felakete karşı uyararak, Gazze'dekilerin tehcir edilmesinin "ikinci Nekbe (Büyük Felaket) olacağını belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldi.

Görüşmede İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının bir an önce durması gerektiğini belirten Abbas, Gazze'dekilerin tehcir edilmesine karşı olduğunu ifade ederek bunun "ikinci Nekbe olacağını" söyledi.

Gazze'ye insani yardım koridorları açılmasına izin verilmesi, tıbbi yardım ulaştırılması, elektrik, su ve akaryakıt temin edilmesi çağrısında bulunan Abbas, "Gazze'deki tek elektrik santralinin hizmet verememesi ve tüm insani hizmetlerin durması nedeniyle insani felakete karşı uyarıda bulunuyoruz." dedi.

Abbas, sözlerine şöyle devam etti:

"Sömürgecilerin, Batı Şeria'da Filistin mülteci kamplarında, köylerinde ve kentlerindeki halkımıza yönelik terörüne son verilmesi gerekiyor. Radikal Yahudi yerleşimcilerin gerginliğin tırmanmasına neden olan Mescid-i Aksa'ya baskınlarının son bulması gerekiyor."

İki taraftan da sivillerin öldürülmesine ya da cezalandırılmasına karşı olduğuna dikkati çeken Abbas, sivillerin ve rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Abbas, barış ve güvenliğin Filistin halkına meşru haklarının verilmesiyle sağlanacağını vurgulayarak, siyasi çözüme ulaşılması ve iki devletli çözümün uygulanması gerektiğini kaydetti.

Nekbe nedir?

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle her yıl 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.