Filistin Dışişleri Bakanı: Filistinliler kendi kaderlerini tayin etme hakkından mahrum bırakılıyor - Son Dakika
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Politika

Filistin Dışişleri Bakanı: Filistinliler kendi kaderlerini tayin etme hakkından mahrum bırakılıyor

Filistin Dışişleri Bakanı: Filistinliler kendi kaderlerini tayin etme hakkından mahrum bırakılıyor

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Uluslararası Adalet Divanı'nda yaptığı konuşmada, Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkından mahrum bırakıldığını belirtti.

19.02.2024 12:43  Güncelleme: 12:45
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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki Uluslararası Adalet Divanı'nda yaptığı konuşmada, "BM, tüzüğünde tüm halkların kendi kaderlerini tayin etme hakkını güvence altına almış ve dünyayı sömürgecilik ve ırkçılıktan kurtarma sözü vermiştir. Ancak Filistinliler on yıllardır bu haktan mahrum bırakılmaktadır" dedi. - LAHEY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Filistin Dışişleri Bakanı: Filistinliler kendi kaderlerini tayin etme hakkından mahrum bırakılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistin Dışişleri Bakanı: Filistinliler kendi kaderlerini tayin etme hakkından mahrum bırakılıyor - Son Dakika
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