Filistin Dışişleri Bakanı: Netanyahu Gazze\'deki savaşı kişisel kariyeri için uzatmak istiyor

Politika

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki savaşı "kişisel kariyeri ve geleceği" için uzatmak istediğini belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) başkenti Lefkoşa'da GKRY Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos ile bir araya geldi. El-Maliki yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki savaşı "kişisel kariyeri ve geleceği" için uzatmak istediğini belirterek, "Hem İsrail'deki hem de Filistin'deki masum insanların, İsrailli esirlerin ve Gazze'deki Filistinli masum insanların hayatlarını umursamadığı çok açık" dedi.

Netanyahu'nun söz konusu tutumuna karşı gelinmesi gerektiğini belirten el-Maliki, "Savaşın daha fazla tırmanmasını ve uzamasını, Batı Şeria'da veya Güney Lübnan'da başka cepheler açılmasını önlemek bizim ortak sorumluluğumuz" dedi. - LEFKOŞA