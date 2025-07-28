Filistin'in Geleceği İçin Acil Eylem Çağı - Son Dakika
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Politika

Filistin'in Geleceği İçin Acil Eylem Çağı

28.07.2025 20:38
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, BM'de işgalin sona ermesinin Filistin devleti için şart olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler'de (BM) düzenlenen Filistin konulu oturumda yaptığı konuşmada, "İşgalin devam etmesi Filistin devletinin kurulmasının önündeki en büyük engel" dedi.

BM'de "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması" konulu Bakanlar Düzeyinde Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans düzenlendi. Türkiye'yi temsilen toplantıya katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz yaptığı konuşmada, " Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıdığını duyurmasını memnuniyetle karşılıyorum. Diğer birçok ülkenin de yakında bu örneği izleyeceğini içtenlikle umuyorum" dedi.

"İşgalin sürmesi en büyük engel"

Filistin meselesinde yapıcı bir sonuca ulaşılması için öncelikli engelin İsrail işgali olduğunu belirten Yılmaz, "İlk olarak, paydaşlar arasında Filistin halkının on yıllardır süren acılarına son vermek için güçlü bir istek olduğunu gördük. Alınan katkılar, bu vizyonu gerçekleştirmek için somut adımların atılması gereken alanları vurguladı. Filistin Yönetimi'nin kapasitesinin geliştirilmesine yardımcı olacak önerilen programlar da vardı, ancak Filistin devletinin güçlendirilmesi için İsrail işgalinin nasıl sona erdirileceği sorusunun acilen ele alınması gerekiyor. Müzakerelerimiz sırasında, işgalin devam etmesinin Filistin devletinin kurulmasının önündeki en büyük engel olduğu görüşü tekrar tekrar dile getirildi" dedi.

"Yasalar uygulanmalı, yaptırımlar gündeme gelmeli"

İsrail'in eylemlerine karşı uluslararası hukukun işletilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "İsrail parlamentosunun 23 Temmuz'da yaptığı çağrıya göre, Filistin topraklarının İsrail tarafından ilhak edilmesi ihtimali ortaya çıkarken, araçlarımız orantılı, güçlü ve etkili olmalıdır. Bazı paydaşlar, uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukukun uygulanmasını sağlamak için mekanizmaların kurulmasını öneren görüşler sundu. Ayrıca, Gazze'deki vahim insani durumun yanı sıra, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da İsrail tarafından gerçekleştirilen yasadışı yerleşim, arazi ve evlere el konulması ve yıkımların da acil eylem gerektirdiğini gözlemledik. Bazı paydaşlar, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimcilere yaptırımlar da dahil olmak üzere önlemler alınması gerektiğini vurguladı" ifadelerini kullandı.

"Filistin halkı olmadan Filistin devleti öngöremeyiz"

İsrail'in politikalarına değinen Yılmaz, "İsrail, yasadışı yerleşimlerin destekçisi olduğu için zorlayıcı önlemlere tabi tutulabilir ve Filistin halkını anavatanlarından yerinden etmek, sürgün etmek ve kovmak için yaptığı eylemler hiçbir şekilde engellenmelidir. Filistin halkı olmadan Filistin devletini öngöremeyiz" dedi.

8 maddelik öncelik listesi açıklandı

Toplantıda ortaya çıkan temel öncelikleri 8 başlık altında sıralayan Yılmaz, "Birinci iki devletli çözümün uygulanması, ikinci olarak Filistin Devleti'nin tanınması ve BM'ye tam üyeliğinin sağlanması, üçüncü Gazze'de insani yardım ve yeniden inşa çabaları, dördüncü olarak Filistin kurumlarının gelişimi, beşinci yerleşimlerin ve zorla yerinden etmenin durdurulması, altıncı olarak hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğü, yedinci sivil toplumun sürece katılımı ve sekizinci olarak her iki halk için güvenlik garantileri" dedi.

"Uluslararası toplum kararlı davranmalı"

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Yılmaz, "Sunumlar net bir mesaj vermektedir. Uluslararası toplum, iki devletli çözümü korumak, hukuki ve insani ilkeleri savunmak ve endişelerini dile getirmekle kalmayıp hesap verebilirlik mekanizmalarını harekete geçirmek için acil ve kararlı bir şekilde harekete geçmelidir" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Nuh Yılmaz, Orta Doğu, Filistin, Politika, Dünya, Son Dakika

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