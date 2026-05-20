Finansal Okuryazarlık Komisyonu Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Finansal Okuryazarlık Komisyonu Toplandı

Finansal Okuryazarlık Komisyonu Toplandı
20.05.2026 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM alt komisyonu, finansal okuryazarlığın artırılması için toplandı. Eğitim ve bilinç önemine vurgu yapıldı.

TBMM Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu toplandı.

TBMM Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Karamık, 22 Mayıs tarihinin, 'Okuryazarlık Günü' olarak kutlanmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayınlandığını hatırlatarak, "Güçlü ekonomilerin temeli yalnızca maddi kaynaklardan değil, bilinçli bireylerden ve sağlam bir finans kültüründen beslenmektedir. Finansal okuryazarlığın toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaşması, ekonomik risklerin daha doğru yönetilmesi, tasarruf bilincinin güçlenmesine ve bireylerin finansal karar alma süreçlerinde daha dirençli bir yapıya kavuşmasına katkı sunacaktır. Aynı zamanda bu bilinç, ülkemizin ekonomik dayanıklılığını arttırarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına da önemli ölçüde destek sağlayacaktır. Öte yandan, dijital bankacılık uygulamalarının ve finansal teknolojilerin hızla geliştiği günümüzde vatandaşlarımızın dolandırıcılık, yanlış yatırım tercihleri ve finansal manipülasyonlar karşısında bilinçlendirilmesi de büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

'FİNANSAL OKURYAZARLIK 77 DERSİN PROGRAM AŞAMASINDA YER ALIYOR'

Ardından Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları Daire Başkanı Necati Yener, milletvekillerine sunum yaptı. Yener, "Finansal okuryazarlıkla ilgili eğitim sistemimiz, öğrencileri yalnızca bireysel gelişimlerini gerçekleştiren bireyler olarak değil, aynı zamanda bilgi, üretim ve yenilik gücüyle ülkemizin ekonomik kalkınmasına yön veren nitelikli insan kaynağı olarak yetiştirmeyi temel hedeflerinden biri kabul etmektedir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Üretim Programları Ortak Metni'nde finansal okuryazarlık, 'Okuryazarlık Becerileri' başlığı altında doğrudan yer almakta olup sistem düşüncesiyle ilişkilendirilmiş, beceri temelli ve aşamalı bir yapı içerisinde ele alınmaktadır. Finansal okuryazarlığı matematiğin, fen bilgisinin içine, bu ortak metinden hareketle programlara yansıdığını izah etmeye çalışıyoruz. Burada finansal okuryazarlık izole bir beceri olmaktan çıkarılmıştır, bireyin günlük yaşamından toplumsal yaşamına uzanan ekonomik süreçleri sistem düşüncesi temelinde analiz etmesini sağlayan ve özellikle burada neden-sonuç ilişkisini çok çok sorgulayan bir mantıktır. Kademelere göre öğretim programlarında ders ve atıf sayıları şu şekildedir: Temel eğitimde 17 derste 33 yerde, ortaöğretimde 11 ders ve 34 yerde, mesleki teknik eğitimde 15 alan ve 23 derste, seçmeli derslerde 26 derste 29 atıfta bulunarak toplam 77 dersin program aşamasında yer almaktadır" diye konuştu.

'500 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTIK'

Daha sonra Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Eğitim Müdürü Gökhan Büyükşengür, sunum yaptı. Büyükşengür, kurumun 2011 yılından bu yana finansal okuryazarlık ile ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, "O günden bugüne kadar yaklaşık 500 bin öğrenciye ulaştık. Bunlar kimi zaman kariyer fuarları oldu, kimi zaman seminerler oldu, kimi zaman söyleşiler oldu, burada farklı farklı konuları aktarmaya çalıştık. Zaman içinde hedef kitleler çeşitlendi, konular çeşitlendi ve biz de bunları aktardık. Bu finansal okuryazarlık kapsamında yaptığımız etkinlikleri de genel olarak herkesin katılımını sağlayabilmek için ücretsiz yapıyoruz. Burada amacımız, toplumun özellikle finansal okuryazarlık düzeyini arttırmak, bireyin finansal bilincini geliştirmek, yine bireyin finansal karar alma yetkinliğini güçlendirmek, finansal kapsayıcılığa katkı sağlamak. Son üç, dört yıldır da özellikle finansal dolandırıcılık üzerinde duruyoruz. Burada amacımız hem yatırım dolandırıcılığı hem yapay zeka dolandırıcılığı, iban dolandırıcılığı, sanal bahis konularını işlemeye çalışıyoruz. 2025 yılında 62 üniversitede 63 bin 469 öğrenciye ulaştık" dedi.

'KOMİSYONUMUZ 10 EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİYİ DİNLEMELİ'

Ardından Komisyon Başkanı Karamık, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın, 10 emekli ile asgari ücretlinin komisyonda dinlenmesine ilişkin önergeyi okutup işleme aldı. MHP Afyonkarahisar Milletvekili önergenin işleme alınmasına itirazda bulunurken söz alan Bozan, "Komisyonumuzun emeklilerden ve asgari ücretlilerden öğrenecek çok fazla şeyi var. Emekliler 20 bin lirayla ay sonunu nasıl getiriyor, asgari ücretliler 28 bin lirayla ay sonunu nasıl getiriyorsunuz? Bize anlatsınlar. Eğer tasarruf yapabiliyorlarsa o tasarrufu anlatsınlar, birikim yapabiliyorlarsa bu birikimi anlatsınlar. Ben bu nedenle komisyonumuzun biraz daha gerçeklere, gerçek hayata odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle, bu ülkenin farklı illerinden, komisyonda bulunan muhalefetin de fikirleri alınarak en az 10 emekli yurttaşın komisyonumuza bugün kurumlarımızı dinlediğimiz şekilde çağrılarak dinlenilmesini talep ediyorum. Aynı şekilde en az 10 asgari ücretli yurttaşımızın komisyonumuza çağrılarak fikirlerinin, önerilerinin, varsa eleştirilerinin alınmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNERGE REDDEDİLDİ

Komisyon Başkanı Karamık, önergeyi oylamaya sundu ve önerge AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Ardından Karamık, komisyon toplantısını kapattı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika Finansal Okuryazarlık Komisyonu Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Tottenham yine kaybetti Küme düşmemeleri için son bir şansları var Tottenham yine kaybetti! Küme düşmemeleri için son bir şansları var
Erzurum’da bir kişi cami önünde ölü bulundu Erzurum'da bir kişi cami önünde ölü bulundu
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Çin’i sel vurdu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp
Hem 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa’ya gittiler hem de Arsenal’i şampiyon yaptılar Hem 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa'ya gittiler hem de Arsenal'i şampiyon yaptılar
Almus Barajı’nda doluluk yüzde 100’e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak Almus Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak

21:01
Hakan Safi’den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
Hakan Safi'den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
20:26
Atatürk’e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
Atatürk'e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
20:20
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız
19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
19:43
Taraftarlar bu isme çıldıracak Dursun Özbek’ten unutulmayacak seçim hediyesi
Taraftarlar bu isme çıldıracak! Dursun Özbek'ten unutulmayacak seçim hediyesi
18:59
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu İşte Muçi’nin dışında transfer edilen iki isim
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu! İşte Muçi'nin dışında transfer edilen iki isim
18:17
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
17:34
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 21:21:07. #7.13#
SON DAKİKA: Finansal Okuryazarlık Komisyonu Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.