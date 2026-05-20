Finansal Okuryazarlık Komisyonu Toplandı

TBMM Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu toplandı.

TBMM Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Karamık, 22 Mayıs tarihinin, 'Okuryazarlık Günü' olarak kutlanmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayınlandığını hatırlatarak, "Güçlü ekonomilerin temeli yalnızca maddi kaynaklardan değil, bilinçli bireylerden ve sağlam bir finans kültüründen beslenmektedir. Finansal okuryazarlığın toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaşması, ekonomik risklerin daha doğru yönetilmesi, tasarruf bilincinin güçlenmesine ve bireylerin finansal karar alma süreçlerinde daha dirençli bir yapıya kavuşmasına katkı sunacaktır. Aynı zamanda bu bilinç, ülkemizin ekonomik dayanıklılığını arttırarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına da önemli ölçüde destek sağlayacaktır. Öte yandan, dijital bankacılık uygulamalarının ve finansal teknolojilerin hızla geliştiği günümüzde vatandaşlarımızın dolandırıcılık, yanlış yatırım tercihleri ve finansal manipülasyonlar karşısında bilinçlendirilmesi de büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

'FİNANSAL OKURYAZARLIK 77 DERSİN PROGRAM AŞAMASINDA YER ALIYOR'

Ardından Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları Daire Başkanı Necati Yener, milletvekillerine sunum yaptı. Yener, "Finansal okuryazarlıkla ilgili eğitim sistemimiz, öğrencileri yalnızca bireysel gelişimlerini gerçekleştiren bireyler olarak değil, aynı zamanda bilgi, üretim ve yenilik gücüyle ülkemizin ekonomik kalkınmasına yön veren nitelikli insan kaynağı olarak yetiştirmeyi temel hedeflerinden biri kabul etmektedir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Üretim Programları Ortak Metni'nde finansal okuryazarlık, 'Okuryazarlık Becerileri' başlığı altında doğrudan yer almakta olup sistem düşüncesiyle ilişkilendirilmiş, beceri temelli ve aşamalı bir yapı içerisinde ele alınmaktadır. Finansal okuryazarlığı matematiğin, fen bilgisinin içine, bu ortak metinden hareketle programlara yansıdığını izah etmeye çalışıyoruz. Burada finansal okuryazarlık izole bir beceri olmaktan çıkarılmıştır, bireyin günlük yaşamından toplumsal yaşamına uzanan ekonomik süreçleri sistem düşüncesi temelinde analiz etmesini sağlayan ve özellikle burada neden-sonuç ilişkisini çok çok sorgulayan bir mantıktır. Kademelere göre öğretim programlarında ders ve atıf sayıları şu şekildedir: Temel eğitimde 17 derste 33 yerde, ortaöğretimde 11 ders ve 34 yerde, mesleki teknik eğitimde 15 alan ve 23 derste, seçmeli derslerde 26 derste 29 atıfta bulunarak toplam 77 dersin program aşamasında yer almaktadır" diye konuştu.

'500 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTIK'

Daha sonra Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Eğitim Müdürü Gökhan Büyükşengür, sunum yaptı. Büyükşengür, kurumun 2011 yılından bu yana finansal okuryazarlık ile ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, "O günden bugüne kadar yaklaşık 500 bin öğrenciye ulaştık. Bunlar kimi zaman kariyer fuarları oldu, kimi zaman seminerler oldu, kimi zaman söyleşiler oldu, burada farklı farklı konuları aktarmaya çalıştık. Zaman içinde hedef kitleler çeşitlendi, konular çeşitlendi ve biz de bunları aktardık. Bu finansal okuryazarlık kapsamında yaptığımız etkinlikleri de genel olarak herkesin katılımını sağlayabilmek için ücretsiz yapıyoruz. Burada amacımız, toplumun özellikle finansal okuryazarlık düzeyini arttırmak, bireyin finansal bilincini geliştirmek, yine bireyin finansal karar alma yetkinliğini güçlendirmek, finansal kapsayıcılığa katkı sağlamak. Son üç, dört yıldır da özellikle finansal dolandırıcılık üzerinde duruyoruz. Burada amacımız hem yatırım dolandırıcılığı hem yapay zeka dolandırıcılığı, iban dolandırıcılığı, sanal bahis konularını işlemeye çalışıyoruz. 2025 yılında 62 üniversitede 63 bin 469 öğrenciye ulaştık" dedi.

'KOMİSYONUMUZ 10 EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİYİ DİNLEMELİ'

Ardından Komisyon Başkanı Karamık, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın, 10 emekli ile asgari ücretlinin komisyonda dinlenmesine ilişkin önergeyi okutup işleme aldı. MHP Afyonkarahisar Milletvekili önergenin işleme alınmasına itirazda bulunurken söz alan Bozan, "Komisyonumuzun emeklilerden ve asgari ücretlilerden öğrenecek çok fazla şeyi var. Emekliler 20 bin lirayla ay sonunu nasıl getiriyor, asgari ücretliler 28 bin lirayla ay sonunu nasıl getiriyorsunuz? Bize anlatsınlar. Eğer tasarruf yapabiliyorlarsa o tasarrufu anlatsınlar, birikim yapabiliyorlarsa bu birikimi anlatsınlar. Ben bu nedenle komisyonumuzun biraz daha gerçeklere, gerçek hayata odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle, bu ülkenin farklı illerinden, komisyonda bulunan muhalefetin de fikirleri alınarak en az 10 emekli yurttaşın komisyonumuza bugün kurumlarımızı dinlediğimiz şekilde çağrılarak dinlenilmesini talep ediyorum. Aynı şekilde en az 10 asgari ücretli yurttaşımızın komisyonumuza çağrılarak fikirlerinin, önerilerinin, varsa eleştirilerinin alınmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNERGE REDDEDİLDİ

Komisyon Başkanı Karamık, önergeyi oylamaya sundu ve önerge AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Ardından Karamık, komisyon toplantısını kapattı.