Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazırız - Son Dakika
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazırız

19.05.2022 18:39

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, "Terörizmi çok ciddiye alıyoruz. Terörü her şekilde lanetliyoruz. Türkiye'nin tüm endişelerini açık ve yapıcı şekilde görüşmeye hazırız" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile Beyaz Saray'da görüştü. Görüşmenin ardından söz alan Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Türkiye'ye ılımlı mesajlar gönderdi.

"YAPICI GÖRÜŞMELERE HAZIRIZ"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, "Finlandiya her zaman Türkiye ile iyi ikili ilişkilere sahip olmuştur" ifadelerini kullanarak, "Türkiye yönetimi üyeliğimiz konusunda endişelerini dile getirdi. NATO müttefiki olarak Türkiye'nin güvenliğine bağlı olacağız. Terörizmi çok ciddiye alıyoruz. Terörü her şekilde lanetliyoruz. Aktif bir şekilde terörle olan mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin tüm endişelerini açık ve yapıcı şekilde görüşmeye hazırız" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: NATO ÜYELİKLERİNE 'HAYIR' DİYECEĞİZ

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olma sürecini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"NATO üyeliklerine 'hayır' diyeceğiz. Bir ülke 'Hayır' derse alamazlar. NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz. NATO ile ilgili adımda malum bu İsveç, Finlandiya tüm bunlar bizdeki terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar. Ve onlara yani PKK'ya YPG'ye bu denli ülkelerinde ev sahipliği yapacaklar. Yürüyüşse yürüyüş, paçavralarını af edersiniz köprü üstlerine her yere asacaklar. Bunlar ülkemdeki terör kaynaklarını teşvik edip bunlara ciddi manada parasal destekler de verip bunlara silah desteği veren bu ülkelerle, kendilerine de söyledik."

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi konusunda mutabık olduklarını belirterek 'Terörü ciddiye alıyoruz... Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi konusunda mutabık olduklarını belirterek 'Terörü ciddiye alıyoruz... Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: 'Yapıcı İstişarelerle Meseleyi Çözeceğimizden Eminim' Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: 'Yapıcı İstişarelerle Meseleyi Çözeceğimizden Eminim'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazırız - Son Dakika


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