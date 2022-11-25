Çağla Şıkel'in programına konuk olan Meral Akşener gözyaşlarına boğuldu

Son dönemlerde yaptığı çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV ekranlarında Çağla Şıkel'in konuğu oldu. Programda Atatürk'ün çok sevdiği Selanik Türküsü'nün çalınmasını isteyen Akşener, türküyü dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

AKŞENER'E SÜRPRİZ YAPILDI

Programda özel yaşamına ve gündelik hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulunan İYİ Parti liderine bir de sürpriz yapıldı. Akşener'in ilkokul öğretmeni canlı yayına bağlanırken başka bir öğretmeni de video mesaj gönderdi.

GENÇLİK YILLARINI ANLATTI

Şıkel'in sorularını yanıtlayan Meral Akşener, siyasetten ve gündemden ziyade daha çok kendi özel hayatı ve lise yılları hakkında açıklamalarda bulundu.