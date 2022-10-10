Fransa'dan Rus saldırılarının hedefi olan Ukrayna'ya daha fazla destek sözü - Son Dakika
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Fransa'dan Rus saldırılarının hedefi olan Ukrayna'ya daha fazla destek sözü

10.10.2022 22:52
Fransa'dan Rus saldırılarının hedefi olan Ukrayna'ya daha fazla destek sözü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ve diğer bazı şehirlere çok sayıda hava saldırısı düzenlemesinin ardından Ukrayna'ya daha fazla destek sözü verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ve diğer bazı şehirlere çok sayıda hava saldırısı düzenlemesinin ardından Ukrayna'ya daha fazla destek sözü verdi.

Cumhurbaşkanı Macron, Rus saldırılarının ardından Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Macron, "Fransa'nın, askeri teçhizat dahil olmak üzere, Kiev tarafından belirlenen ihtiyaçlara karşılık olarak Ukrayna'ya desteğini artırma" sözü verdi.

Macron, saldırılarla ilgili endişesinin altını çizerek, G7 ülkeleri ve Avrupalı müttefikleri ile yakın temas halinde olduğunu belirtti.

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın bu sabah başkent Kiev, Lviv, Dnipro ve Zaporijya'ya yönelik saldırılarında 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 64 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırılarda Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Alman Büyükelçiliğinin vize bölümünün de bulunduğu bina zarar gördü.

YORUMLAR
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Zelenskiy, Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulmasının imkansız olduğunu belirtti Zelenskiy, Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulmasının imkansız olduğunu belirtti Zelenskiy, Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulmasının imkansız olduğunu belirtti Zelenskiy, Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulmasının imkansız olduğunu belirtti
Kaynak: AA

Ukrayna, Fransa, Kiev, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Fransa'dan Rus saldırılarının hedefi olan Ukrayna'ya daha fazla destek sözü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fransa'dan Rus saldırılarının hedefi olan Ukrayna'ya daha fazla destek sözü - Son Dakika
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