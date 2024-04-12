Fransa, İran, İsrail, Lübnan ve Filistin'e seyahat uyarısı yaptı

Politika

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Orta Doğu'da son dönemde yaşanan gerilim nedeniyle vatandaşlarına İran, İsrail, Lübnan ve Filistin topraklarına seyahat etmekten kaçınmaları uyarısı yapıldı.

İsrail ve İran arasında son dönemde yükselen tansiyon nedeniyle ABD'nin ardından Avrupa ülkeleri vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransız vatandaşlarına seyahat uyarısı yapıldı. Açıklamada, Fransız vatandaşlarının İran, İsrail, Lübnan ve Filistin topraklarına seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ise söz konusu ülkelerdeki Fransız memurların görevlerini yürütmelerinin yasaklandığını ve Tahran'daki diplomatik personelin ailelerinin Fransa'ya geri dönmelerini talep etti.

İngiltere'den vatandaşlarına uyarı

Fransa'nın yanı sıra İngiltere Dışişleri Bakanlığı da vatandaşlarına seyahat uyarısı yayınladı. Açıklamada, İngilizlerin Gazze, Kudüs, Batı Şeria ve Tel Aviv'e seyahat etmeme uyarısında bulundu. Ayrıca açıklamada, Gazze sınırına yakın bölgelerin yanı sıra İsrail-Lübnan, İsrail- Suriye, İsrail- Mısır sınırlarına, Golan Tepeleri'ne seyahatten kaçınılması gerektiği kaydedildi. - PARİS