Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Devrim olacak" diyerek duyurdu! e-Devlet'te yeni dönem başlıyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Devrim olacak" diyerek duyurdu! e-Devlet'te yeni dönem başlıyor

02.01.2023 14:12

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, e-Devlet üzerinden başlayacak yeni bir uygulamanın haberini, "e-Devlet'te yeni bir devrim olacak blok zincir tabanlı bir giriş sistemini, dijital kimliği getiriyoruz. e-Cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak giriş sistemi ile vatandaşlarımız blok zincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle e-Devlet'e girebilecek" ifadeleriyle verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Dijital Türkiye 2023 1'inci Toplantısı'na katıldı.

"YENİ KOLAYLIKLARIN KAPISINI ARALAYACAK"

Tüm dijital kamu hizmetlerini daha kullanıcı dostu ve kolaylıkla erişilebilir hale getirmeye çalıştıklarını kaydeden Fuat Oktay, "Bu kapsamda bir alandaki tüm hizmetleri tek ekranda sunan bütünleşik hizmetlerden, 'İkametgahım', 'Çalışma Hayatım', 'Hac ve Umre İşlemleri' yoğun rağbet görmektedir. Üzerinde çalışılan 'Askerliğim' bütünleşik hizmeti de 2023 yılının ilk çeyreğinde e-Devlet Kapısı üzerinden kullanıma sunulmuş olacak. Böylece; askerlik çağı öncesi, yoklama dönemi, celp ve sevk dönemi, muvazzaflık dönemi ve yedeklik dönemini içeren; tüm askerlik sürecini kapsayan iş ve işlemler e-Devlet'te tamamlanabilecek. e-Devlet'te yeni bir devrim olacak blok zincir tabanlı bir giriş sistemini, dijital kimliği getiriyoruz. e-Cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak giriş sistemi ile vatandaşlarımız blok zincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle e-Devlet'e girebilecek. Online e-Devlet'ten offline e-Devlet'e geçişin, yani kullanıcılar açısından dijital bilgilerinin cep telefonlarında güvenli bir şekilde tutulabildiği bir sisteme doğru evrilerek ilk adımlarını bugün attığımız bu çalışmamız gelişerek yeni kolaylıkların kapısını aralayacak" ifadelerini kullandı.

"DETSİS KULLANIMA AÇILDI"

Oktay, belediyeler ve iş dünyasını da kapsayan dijital hizmetlerin sayısını her geçen gün arttırdıklarına dikkat çekerek, "Veri paylaşımını henüz tamamlamayan belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarının gerekli hassasiyeti en hızlı şekilde göstermelerini bekliyoruz. Aksi takdirde, vatandaşlarımızın konforu için idari yaptırımlarla süreci hızlandırmak zorunda kalabiliriz. Bununla birlikte kullanıcıların güvenliğini artırmak yönünde önemli bir hamle olan çift doğrulama ile giriş kullanımını yaygınlaştırıyoruz. Pek çok ülkeden önce başlayarak öncü olduğumuz e-Devlet çalışmaları gibi 'Yeşil e-Devlet' çalışmalarında da çevre ve iklim dostu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlara ek olarak kamu kurumlarının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında yer alan tüm birimlerine dijital kimlik kazandıran Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) kullanıma açıldı" diye konuştu.

"DİJİTAL GELİŞİM SÜRECİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Bugüne kadarki 13 'Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı'nda alınan 208 karardan 166'sının; yani yüzde 80'inin tamamlandığını söyleyen Fuat Oktay, "Diğer kararlarımız kapsamında kamu hizmetlerinin geliştirme süreçleri ve süreklilik arz eden performans ve izleme nitelikli eylemler devam etmektedir. Bu toplantımızda mutabık kalınan kararları da hızlı şekilde uygulamaya geçirerek dijital Türkiye yolunda uluslararası alanda rekabetçi olmayı sürdüreceğiz. Dijitalleşme yolculuğunda veri odaklı dönüşüm ve siber kalkınma hamleleri ile de dijital gelişim sürecimizi devam ettireceğiz. Küresel gelişmelerden geri kalmadan milli hassasiyetlerini koruyabilen bir anlayışla Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı'nda dijitalin yüzyılını hayata geçirmeye başlıyoruz. Geçmişten bu yana bürokrasiyi azaltmaya ve dijital Türkiye adımlarına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a vizyon ve liderlikleri, yakın takip ve destekleri için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 'Devrim olacak' diyerek duyurdu! e-Devlet'te yeni dönem başlıyor - Son Dakika

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